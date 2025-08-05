Bağcılar'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bağcılar'da, emniyet şeridindeki otomobile vurup yola savrulmasının ardından başka bir aracın çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

TEM Otoyolu Edirne istikametinde 34 NNA 540 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan H.Ç.K. (39), Bağcılar mevkisindeyken emniyet şeridinde duran bir otomobile çarptı. Yola savrulan H.Ç.K, seyir halinde olan başka bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. H.Ç.K'ye çarpan otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybeden H.Ç.K'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.