Bağcılar'da kontrolden çıkarak markete giren otomobilin çarptığı 1 kişi yaralandı.
Göztepe Mahallesi Bosna Caddesi'nde 34 ML 3521 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak benzin istasyonundaki markete girdi.
Kazada, markette alışveriş yapan 1 müşteri yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle markette hasar oluştu.
Otomobil, ekiplerin çalışmasının ardından marketten çıkarıldı.
Son Dakika › Güncel › Bağcılar'da Otomobil Marketin İçine Girdi: 1 Yaralı - Son Dakika
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