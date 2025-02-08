Bağcılar'da Polislere Bıçaklı Saldırı

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(İSTANBUL)- Bağcılar'da devriye aracı içerisindeki 2 polis memuruna bıçakla saldıran şüpheli tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Bağcılar Caddesi meydan girişinde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, bekleme noktasında aracın içindeki polislere, kapıyı aniden açan bir saldırgan tarafından bıçaklı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda F.İ. ve M.E.K. isimli polisler vücutlarının bazı yerlerinden yaralanmıştı. Yaralı 2 polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış, hayati tehlikelerinin olmadı öğrenilmişti. Polis ekipleri ise kaçan saldırganı yakalayarak gözaltına almıştı.

Bakırköy Adliyesi'nde savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.