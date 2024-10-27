Bağcılar'da Sahte Bomba Panik Yarattı - Son Dakika
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Bağcılar'da Sahte Bomba Panik Yarattı

Bağcılar\'da Sahte Bomba Panik Yarattı

Yabancı uyrukluların bıraktığı sahte bomba, tadilat usta tarafından fark edildi, polis çağrıldı.

27.10.2024 19:09
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BAĞCILAR'da bir binada kiracı olarak kalan yabancı uyruklu kişiler, evden taşınırken, boru ve kablolarla bomba süsü verdikleri yeleği çatı katına bıraktı. Tadilat için çatıya çıkan usta yeleği fark edince bomba olduğunu düşünerek polise haber verdi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Yenimahalle Mahallesi, 1548. sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın 2'inci katında kiracı olarak yaşayan yabancı uyruklu kişiler bir süre önce evden taşındı. Ev sahibi, dairede yapılması gereken tadilatlar için usta çağırdı. Çatı katını kontrol eden usta, kumaş bir yeleğin içerisinde borular ve kabloları görünce, bomba olduğunu düşünerek polise haber verdi. Olay yerine bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yapmış olduğu çalışmada, yelek içerisinde bulunan boruların içerisine inşaat malzemeleri konarak kablo ile bomba süsü verildiği öğrenildi.

'KORKTUM TABİ Kİ DIŞARI ÇIKTIM ANNEMİ ARADIM'

Bina sakini Dilek Sezer. "Bina 3 katlı, Suriyeliler en üst katta oturuyorlardı. Bir bomba düzeneği kurmuşlar. Ardiye gibi bir yer var çatı gibi. Orada yeleğe sarılı bir şeyler hazırlamışlar, kendilerince. Artık nereye bırakacaklarsa. Bunu da evi tadilat yapmaya gelen arkadaş buluyor. Ev sahibi ile polise haber veriyorlar. Polis geldi, bizi evden boşalttılar, binanın etrafını çevirdi olay yeri inceleme ekibi. Sonra bomba imha uzmanları geldi. İmha ettiler. Parçaları poşetlere koyarak götürdüler. Korktum tabi ki, dışarı çıktım annemi aradım, kız kardeşlerimi aradım yani korktum ağladım" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bağcılar'da Sahte Bomba Panik Yarattı - Son Dakika

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