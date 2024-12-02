Bağcılar\'da Sahte Para Operasyonu: 25 Bin Dolar ve 58 Bin Euro Ele Geçirildi

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BAĞCILAR'da polisin düzenlediği operasyonda 25 bin sahte dolar ve 58 bin sahte euro banknot ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da son günlerde ATM ve para sayma makinelerinin tespit edemediği belirlenen yüklü miktarda sahte doların piyasaya sürülmesi üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Sahte paraların Bağcılar'da bir evde tutulduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Reşat İsmail, Uzan Sağaltıcı ve Fatih Tekil gözaltına alındı. Aramalarda 25 bin sahte dolar ve 58 bin sahte euro ile 2 para sayma makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelier çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.