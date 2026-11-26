Bağcılar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden cip iki yayanın ölümüne yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bağcılar Güneşli Koçman Caddesi'nde sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybeden cip kaldırımdaki iki yayaya çarptı. Ağır yaralanan iki kişi sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı; savrulan araç bir iş yerinin önünde durabildi.
Bağcılar'da cipin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Güneşli Koçman Caddesi'nde kontrolden çıkan cip, kaldırımdaki iki yayaya çarptı. Çarpmanın ardından savrulan araç, bir iş yerinin önünde durabildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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