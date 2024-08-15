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Bağcılar'da, tartıştığı eşini evde bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Yıldıztepe Mahallesi'ndeki evde tartıştığı eşi Kıymet Ç'yi bıçaklayarak öldüren İsa Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen İsa Ç, "eşi kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Evde tartıştı eşi İsa Ç. tarafından dün bıçaklanan Kıymet Ç. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti, katil zanlısı eşi ise polis tarafından yakalanarak "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edilmişti.