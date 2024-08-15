Bağcılar'da Tartıştığı Eşini Evde Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Bağcılar'da Tartıştığı Eşini Evde Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Bağcılar'da Yıldıztepe Mahallesi'ndeki evde tartıştığı eşi Kıymet Ç'yi bıçaklayarak öldüren İsa Ç, tutuklandı. İsa Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen İsa Ç, 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Katil zanlısı eşi ise polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edilmişti.

15.08.2024 22:17
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Bağcılar'da, tartıştığı eşini evde bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Yıldıztepe Mahallesi'ndeki evde tartıştığı eşi Kıymet Ç'yi bıçaklayarak öldüren İsa Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen İsa Ç, "eşi kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Evde tartıştı eşi İsa Ç. tarafından dün bıçaklanan Kıymet Ç. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti, katil zanlısı eşi ise polis tarafından yakalanarak "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edilmişti.

Kaynak: AA

Yıldıztepe, Bağcılar, 3-sayfa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da Tartıştığı Eşini Evde Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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