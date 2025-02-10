Bağcılar'da Tekstil Atölyesinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Bağcılar'da Tekstil Atölyesinde Yangın Çıktı

Bağcılar\'da Tekstil Atölyesinde Yangın Çıktı

Bağcılar'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

10.02.2025 06:57  Güncelleme: 07:02
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BAĞCILAR'da 5 katlı binanın 3'üncü katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm katı sararken, ihbarla gelen itfaiye ekipleri, iki noktadan müdahale ettikleri yangını söndürdü. Dumandan etkilenen iki kişi ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Mahmutbey Mahallesi 2610 Sokak'taki 5 katlı binada çıktı. 3'üncü katta bulunan tekstil atölyesinden yükselen alevleri görenler durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada, içeride mahsur kalan 2 kişi kendi çabalarıyla dışarıya çıkarken alevler iş yerini sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere iki noktadan müdahale ederken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 kişiyi ambulanstaki tedavilerinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası iş yerinde büyük çapta hasar meydana gelirken, çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bağcılar'da Tekstil Atölyesinde Yangın Çıktı - Son Dakika

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