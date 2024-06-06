Bağcılar'da Tekstil Firmasının Önünde Güvenlik Görevlisini Gasbetmeye Çalışan 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Bağcılar'da Tekstil Firmasının Önünde Güvenlik Görevlisini Gasbetmeye Çalışan 4 Şüpheli Tutuklandı

Bağcılar\'da Tekstil Firmasının Önünde Güvenlik Görevlisini Gasbetmeye Çalışan 4 Şüpheli Tutuklandı

Bağcılar'da bir tekstil firmasına ait iş yerinin önünde güvenlik görevlisini gasbetmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. İş yerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan S.K'nin bir grup tarafından darbedilip yaralandığı belirlendi. Şüpheliler, sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma' suçundan tutuklandı.

06.06.2024 19:55
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Bağcılar'da, bir tekstil firmasına ait iş yerinin önünde güvenlik görevlisini gasbetmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bağlar Mahallesi'nde 5 Haziran'da bir tekstil firmasına ait iş yerinin önünde kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye gelen ekipler, iş yerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan S.K'nin henüz bilinmeyen nedenle kavga ettiği bir grup tarafından darbedilip yaralandığını tespit etti.

Güvenlik kamerası görüntülerinden, bazı şüphelilerin güvenlik görevlisinin eşya ve parasını gasbetmeye çalıştığı, zanlıların direnen S.K'nin yanında bulunan köpeğe de taş ve sopalarla saldırdığı belirlendi.

Ekipler, kimliklerini belirledikleri şüpheliler E.Ö, P.F, A.M. ve S.Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine çıkarılan şüpheliler, savcılık ifadeleri sonrası tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Dört şüpheli, "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

Bağcılar, Kavga, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da Tekstil Firmasının Önünde Güvenlik Görevlisini Gasbetmeye Çalışan 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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