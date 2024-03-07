Bağcılar\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Aralarında bir de Türk var! 12 kişilik grup, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir hostele giden aralarında bir Türk'ün de bulunduğu 12 kişilik grup, 12 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulundu. Genç kız polise verdiği ifadesinde, "Beni sarmaladılar, bana sarıldılar ve beni ellediler, kaçamadım" dedi.