Bağcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 26 Gözaltı - Son Dakika
Bağcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 26 Gözaltı

16.08.2025 14:00
Bağcılar'da yapılan operasyonda 26 şüpheli yakalandı, 22 kg uyuşturucu ele geçirildi.

BAĞCILAR'da uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli yakalanırken 22 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; 22 kilogram 553 gram uyuşturucu madde, 55 uyuşturucu hap, 16 hint keneviri tokumu, 49 uyuşturucu emdirilmiş peçete, 2 hassas terazi, 1 pompalı av tüfeği ile 7 av tüfeği kartuşu, 1 tabanca şarjörü ve 82 fişek ele geçirildi. Helikopter destekli operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerini sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

