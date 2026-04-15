Bağcılar\'da Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

Bağcılar'da İSTOÇ Ticaret Merkezi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
2457. Sokak'taki 2 katlı oyuncak dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler iş yerinin iki katına da yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.
