Bağcılar'da Yaya Kazası

Bağcılar'da hafif ticari aracın yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yüzyıl Mahallesi'nde 9 Şubat'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye hafif ticari araç çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kişiyi hastaneye kaldırırken, polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye aracın çarpması yer alıyor.
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