Bağcılar'da Yeni Okul Yapımı ve Güçlendirme Çalışmaları

13.03.2026 13:27
Bağcılar'da 7 yeni okul inşa ediliyor, 4 okulda güçlendirme çalışmaları sürüyor. Eğitim kalitesi artacak.

Bağcılar'da, 7 yeni okulun yapımı ile 4 okulun güçlendirme çalışması sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle koordineli çalışmalara belediye tarafından arsa temini, proje hazırlığı, ruhsat işlemleri ve yapım aşamasında da destek olunuyor.

Bu kapsamda ilçe genelinde 7 yeni okulun inşaatı devam ediyor. Bu okullar, geniş ve aydınlık sınıflar, bilim ve teknoloji laboratuvarları, kütüphaneler, spor ve sosyal alanlar gibi eğitimde kaliteyi artıracak donanım ve imkanlara sahip olarak, öğrencilerin her yönden gelişimini destekleyecek şekilde tasarlanıyor.

Bazı eğitim kurumlarında başta deprem olmak üzere doğal afetlere karşı güçlendirme ve yenileme çalışması yapılıyor.

Bu kapsamda 2 okulun güçlendirme çalışması tamamlanırken 4 okulda çalışmalar ise devam ediyor.

Okul binalarındaki sınıf zeminleri, duvarlar ve kolonlar güçlendiriliyor.

Yangın merdiveni, elektrik tesisatı, iç ve dış cephe boyası, kapı, pencere, lavabo ve sınıf zeminleri de yenileniyor.

"Okullarımızın yapımı tamamlandığında modern, güvenli binalara kavuşmuş olacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, yeni projelerle birlikte ilçede eğitime yönelik yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Çocuklar ve gençlerin en iyi şartlarda, güvenli, nitelikli ve çağdaş ortamlarda eğitim görmeleri için çalıştıklarını kaydeden Yıldız, "Çünkü inanıyoruz ki güçlü bir gelecek, iyi yetişmiş nesillerle mümkündür. Okullarımızın yapımı tamamlandığında modern, güvenli binalara kavuşmuş olacağız. Böylece ilçemizin eğitim alt yapısı daha da güçlenmiş olacak. Ayrıca okullarımızın sayısındaki artışla bölgemizdeki tekli eğitime geçişte çok büyük bir aşama kaydetmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

