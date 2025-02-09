Bağcılar'da Yol Verme Tartışması

Bağcılar'da 2 sürücünün yol verme meselesi nedeniyle tartışması cep telefonuyla kaydedildi.
Demirkapı Mahallesi'nde, 34 FTA 699 plakalı aracıyla seyir halinde olan K.D. ile karşı yönden gelen 34 EYU 918 plakalı aracın sürücüsü H.A. arasında yol verme tartışması yaşandı.
Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle tartışma son bulurken, taraflar birbirlerinde şikayetçi oldu.
Şüphelilerin tartışması, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, 2 sürücünün tartışması, aracın içinde bulunan bir çocuğun korkarak ağlaması yer alıyor.
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