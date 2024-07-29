Bağcılar'da Yol Vermeme Tartışması Sonucu Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Bağcılar'da Yol Vermeme Tartışması Sonucu Şüpheli Tutuklandı

Bağcılar'da yaşanan bir olayda, yol verme nedeniyle tartıştığı sürücüyü darbettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı. Olayda baygınlık geçiren sürücüye çevredekiler müdahale etti. Polis ekipleri, şüpheliyi aracının plaka bilgilerinden tespit ederek gözaltına aldı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

29.07.2024 20:23
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Bağcılar'da, yol verme nedeniyle trafikte tartıştığı sürücüyü darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Demirkapı Mahallesi'nde aracıyla seyreden O.K. (35), dün trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı başka bir sürücü tarafından darbedildi.

Kafasına aldığı darbeyle baygınlık geçiren sürücüye çevredekiler müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kullandığı aracın plaka bilgilerinden kimliğini belirleyen polis ekipleri, şüpheli E.C'yi (29) Beylikdüzü'ndeki iş yerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Bağcılar, Güvenlik, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da Yol Vermeme Tartışması Sonucu Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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