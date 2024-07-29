Bağcılar'da Yol Vermeme Tartışması: Şüpheli Gözaltına Alındı

Bağcılar'da, yol verme nedeniyle trafikte tartıştığı sürücüyü darbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Dün, Demirkapı Mahallesi'nde aracıyla seyreden O.K. (35), trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı başka bir sürücü tarafından darbedildi.
Kafasına aldığı darbeyle baygınlık geçiren sürücüye çevredekiler müdahale etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kullandığı aracın plaka bilgilerinden kimliğini belirleyen polis ekipleri, şüpheli E.C'yi (29) Beylikdüzü'nde iş yerinde gözaltına aldı.
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