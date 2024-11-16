İstanbul Bağcılar'da polis aracına EYP ve molotofkokteyli saldırı - Son Dakika
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İstanbul Bağcılar'da polis aracına EYP ve molotofkokteyli saldırı

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İstanbul Bağcılar'da bir grup, polis aracına el yapımı patlayıcı ve molotofkokteyli ile saldırdı. Saldırganlar ara sokaklara kaçarken, polis ekipleri tarafından yakalanmaları için çalışma başlatıldı.

16.11.2024 23:46
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Bağcılar'da polis aracına el yapımı patlayıcı (EYP) ve molotofkokteyli atarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

POLİS ARACINA MOLOTOFKOKTEYLİ VE EYP ATTILAR

Demirkapı Mahallesi 1716 Sokak'ta bir grubun, ellerinde molotofkokteylleri ve EYP'lerle yürüdüğüne ilişkin ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis aracına molotofkokteyli ve EYP atan gruptakiler, ara sokaklara kaçtı.

İstanbul Bağcılar'da polis aracına EYP ve molotofkokteyli saldırı

POLİS, KAÇAN ŞAHISLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Araçta küçük çapta hasar oluşurken, patlamayan EYP'ler için bölgeye uzman ekip çağrıldı. Polisin kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

İstanbul Bağcılar\'da polis aracına EYP ve molotofkokteyli saldırı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Bağcılar'da polis aracına EYP ve molotofkokteyli saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Çelikk:
    Ne istiyorsunuz polislerden derdiniz ne?? 85 4 Yanıtla
  • Aytaç Demir:
    PKK nın siyasi kanadı CHP hemen pekekeli kardeşlerine sahip çıkar 22 8 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    Hiç merak etmeyin boşuna kaçmayın CHP de hepinize yer var. Yarın belediyede işiniz hazır. Terörizim sigortası CHP 5 3 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    pkk nın siyasi ayağı MHP den talimat almışlardır kesin 0 0 Yanıtla
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