İstanbul Bağcılar\'da polis aracına EYP ve molotofkokteyli saldırı

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Bağcılar'da polis aracına el yapımı patlayıcı (EYP) ve molotofkokteyli atarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

POLİS ARACINA MOLOTOFKOKTEYLİ VE EYP ATTILAR

Demirkapı Mahallesi 1716 Sokak'ta bir grubun, ellerinde molotofkokteylleri ve EYP'lerle yürüdüğüne ilişkin ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis aracına molotofkokteyli ve EYP atan gruptakiler, ara sokaklara kaçtı.

POLİS, KAÇAN ŞAHISLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Araçta küçük çapta hasar oluşurken, patlamayan EYP'ler için bölgeye uzman ekip çağrıldı. Polisin kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.