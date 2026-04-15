Bağcılar\'daki Oyuncak Mağazasında Yangın

15.04.2026 22:53
İSTOÇ'taki 2 katlı oyuncak mağazasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

BAĞCILAR İSTOÇ'ta 2 katlı oyuncak mağazasından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek mağazayı sardı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında İSTOÇ'ta (İstanbul Toptancılar Çarşısı) bulunan 2 katlı oyuncak mağazasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek mağazayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler, itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Hasarın meydana geldiği oyuncak mağazasında çıkan yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

