BAĞCILAR'da park halindeki hafif ticari araçtan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek 2 araca daha sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Göztepe Mahallesi'nde çıktı. Park halindeki hafif ticari araçtan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek yanındaki hafif ticari araç ile otomobile sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Alev alev yanan araçlar kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.