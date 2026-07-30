Bağcılar'ın Dijital Şehir İkizi Uluslararası Ödül Aldı - Son Dakika
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Bağcılar'ın Dijital Şehir İkizi Uluslararası Ödül Aldı

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Bağcılar Belediyesi'nin Dijital Şehir İkizi Platformu, uluslararası 'İyi Uygulama' olarak yayınlandı.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle Bağcılar Belediyesince geliştirilen Dijital Şehir İkizi Platformu, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumunca (GIZ) yürütülen Connective Cities ağı tarafından uluslararası "Good Practice (İyi Uygulama)" olarak yayımlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında geliştirilen platform, dünyanın farklı ülkelerindeki yerel yönetimler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik eden Connective Cities ağı tarafından örnek uygulama seçildi.

Süreç, Connective Cities tarafından düzenlenen "Insight Session: Digital Twins for Risk-Informed Municipal Development" başlıklı uluslararası çevrim içi bilgi paylaşım oturumuyla başladı.

Bağcılar Belediyesi, 30'dan fazla ülkeden yaklaşık 50 belediye temsilcisi, uzman ve paydaşın katıldığı etkinlikte Dijital Şehir İkizi Platformu'nu tanıttı.

Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen sunumda, platformun yapay zeka destekli şehir yönetimi, veri temelli karar destek mekanizmaları, dijital şehir ikizi teknolojileri ve afetlere dirençli kent yaklaşımı kapsamındaki uygulamaları ayrıntılı şekilde aktarıldı. Platform kapsamında farklı ülkelerden belediyeler de bilgi paylaşımı ve olası işbirlikleri için Bağcılar Belediyesi ile iletişime geçti.

"Insight Session" oturumunun ardından Connective Cities editörleriyle yürütülen çalışmalar sonucunda Bağcılar Belediyesinin Dijital Şehir İkizi Platformu, ayrıntılı şekilde dokümante edilerek uluslararası "Good Practice (İyi Uygulama)" yayını haline getirildi.

Hazırlanan çalışma, Connective Cities'in resmi internet sitesinde yayımlanırken, Temmuz 2026 Connective Cities Uluslararası Bülteni'nde de yer aldı. Böylece Bağcılar Belediyesinin dijital şehircilik alanındaki çalışmaları, dünyanın farklı ülkelerindeki yerel yönetimlerin erişimine açılarak uluslararası ölçekte örnek uygulamalar arasında yerini aldı.

Yayının ardından Connective Cities yetkilileri, Insight Session kapsamında başlayan uluslararası temasların sürdürülmesine destek vermeye hazır olduklarını belirterek, Bağcılar Belediyesinin farklı ülkelerdeki belediyelerle geliştireceği işbirliklerine katkı sunabileceklerini ifade etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da akıllı şehir çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetleri daha konforlu hale getirmek ve işlerini kolaylaştırmak için teknolojinin sunduğu tüm imkanlardan yararlanıyoruz. Projelerimizin uluslararası platformlarda da destek görmesi ve başarılarımızın takdir edilmesi bizleri son derece mutlu ediyor. Önümüzdeki dönemde de dijital dönüşüm, yapay zeka, dijital şehir ikizi teknolojileri ve afetlere dirençli şehirler alanlarında uluslararası bilgi paylaşımını sürdürmeyi ve yeni işbirlikleri geliştirmeyi hedefliyoruz."

İSTKA desteğiyle geliştirilen Dijital Şehir İkizi Platformu, yapay zeka destekli analiz kabiliyetleri, üç boyutlu şehir modeli, veri temelli karar destek mekanizmaları ve afetlere dirençli şehir yönetimi yaklaşımıyla uluslararası düzeyde dikkati çekiyor.

Platform, şehir yöneticilerine karar alma süreçlerinde güçlü analiz araçları sunarken, risk yönetimi, afet hazırlığı, sürdürülebilir şehir planlaması ve dijital belediyecilik alanlarında da yenilikçi çözümler sunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bağcılar'ın Dijital Şehir İkizi Uluslararası Ödül Aldı - Son Dakika

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