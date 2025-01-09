Bağcılar\'ın yeni belediye başkanı Yasin Yıldız oldu

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BAĞCILAR Belediye başkanı Abdullah Özdemir , Ak Parti İstanbul İl Başkan Adaylığı için görevinden ayrıldı. Bağcılar Belediye Meclisi'nde bugün gerçekleştirilen başkan seçiminde 30 oy alan Yasin Yıldız, Bağcılar Belediyesi 'nin yeni belediye başkanı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Ak Parti İstanbul İl Başkan Adayı olarak gösterilen Abdullah Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti. Özdemir'in istifasının ardından Bağcılar Belediye Meclisi, yeni başkanı belirlemek üzere bugün toplandı. Başkanvekili Sibel Betül Birer başkanlığında toplanan mecliste Ak Parti'nin adayı Yasin Yıldız, CHP'nin adayı ise Dilara İlbaş oldu. Belediye meclisinde gizli oylama usülüyle yapılan seçim sonrasında 30 oy alan Yasin Yıldız belediye başkanı seçildi. Dilara İlbaş ise 15 oy aldı. Oylamanın ardından başkanlık makamında devir teslim töreni yapıldı. Görevden istifa eden Abdullah Özdemir, yeni başkan Yasin Yıldız'ı tebrik ederek görevinde başarılar diledikten sonra belediye mührünü Yıldız'a teslim etti. Devir teslim törenine Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, meclis üyeleri, birim müdürleri ve teşkilat mensupları katıldı.

ÖZDEMİR: 3 YILLIK SÜREÇTE BAĞCILAR'A BİRÇOK ESER KAZANDIRDIK

Görevi devreden Abdullah Özdemir, "Yapılabilecek en güzel devir teslim törenlerinden bir tanesini yapıyoruz. Görevi devraldığımızda olduğu gibi tertemiz bir şekilde bu emaneti bizlere teslim edebilmeyi nasip eyledi. Tabii Bağcılarımız kurumsal bir belediye. Kuruluşundan bu tarafa görev yapan, belediyemizi büyüten geçmişteki belediye başkanlarımıza ve ekiplerine de şükranlarımı sunuyorum. Görev almış olduğumuz süre içerisinde gecesiyle gündüzüyle bize destek olan yakın çalışma arkadaşlarımıza, belediyemizin tüm çalışanlarına, emekçi kardeşlerimize özellikle şükranlarımı sunuyorum. Çünkü kardeşlik hukuku içerisinde, çok güzel bir çalışma ortamında Bağcılar'daki başarıyı sağlamış olduk. Tabii 3 yıllık süre içerisinde, kentsel dönüşümden, kütüphanelerimize, yeşil alanlarımızdan, sosyal tesislerimizde, Bağcılar'a birçok eser kazandırdık. Girmiş olduğumuz seçimde de birçok vaatte bulunduk. Bugüne kadar 8 aylık süreç içerisinde bir kısmını gerçekleştirdik. Bir kısmının temelini atıp başlandı. Yasin Yıldız vermiş olduğumuz vaatlerimizin hepsini gerçekleştirecek. Biz de sonuna kadar Bağcılar'ın yardımcısı olacağız. Elimizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmeyeceğiz. Bağcılar halkımıza özel bir teşekkür ediyorum. Çok güzel şeyler yaşadık. 3 yıllık süre içerisinde Bağcılar halkımız bizi bağrına bastı. Çok özel bağ kurduk" dedi.

YILDIZ: DEVRALDIĞIMIZ BAYRAĞI DAHA YUKARILARA TAŞIYACAĞIMIZA İNANIYORUM

Meclis tarafından Bağcılar Belediye Başkanı seçilen Yasin Yıldız, "Bağcılar gibi İstanbul'un en büyük ilçelerinden birine belediye başkanlığı yapmak çok büyük bir sorumluluk. Bir de Abdullah Özdemir gibi bir belediye başkanından devralmak daha büyük bir sorumluluk. Özdemir, yalnızca 2 buçuk yıl bu görevi sürdürdü. Ama bu süreçte Bağcılar halkının gönlünde kendine yer buldu. Çok büyük sevgisini kazandı. Hangi siyasi partiye mensup olursa olsun, gencinden yaşlısına, engellisinden orta yaşlısına, hangi cinsiyet grubuna ait olursa olsun herkesin sevgisini kazandı. Çok büyük hizmetlerde bulundu. Burada benim 8 ay çalışma fırsatım oldu. İnşallah başkanımdan devraldığımız bayrağı da biz de yine çalışma arkadaşlarımızla birlikte daha yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum. Bu konuda bizim en büyük destekçimiz de yine Abdullah Özdemir olacağından da hiç şüphem yok" diye konuştu.