Bağcılar Kitap Fuarı Kapılarını Açtı - Son Dakika
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Bağcılar Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

Bağcılar Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen fuar, 50 yayınevi ve 27 yazarla 26 Ekim'e kadar sürecek.

18.10.2024 19:17
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Bağcılar Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Bağcılar Kitap Fuarı", Bağcılar Meydanı'nda kapılarını kitapseverlere açtı.

Sohbetten eğlenceye farklı içerikte birçok aktiviteye ev sahipliği yapacak fuarda kitapseverler sevdikleri yazarlarla bir araya gelme fırsatı bulacak.

Anadolu Ajansı (AA) Yayınlarının da yer aldığı, 50 yayınevinin yanı sıra 27 gazeteci ve yazarın konuk olacağı fuar, 26 Ekim'e kadar devam edecek.

Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, tarih boyunca bilgiye, irfana ve kültüre değer vermiş bir milletin neferi olarak kitap fuarlarının çok kıymetli olduğunu söyledi. Mumcu, şunları ifade etti:

"Anadolu coğrafyası binlerce yıllık medeniyetimizin mirasçısı olarak bilginin ışığında yükselmiş ve insanlığa rehberlik etmiştir. Tarihimize baktığımızda büyük kütüphaneler kurmuş, alimler yetiştirmiş ve kitapları en kıymetli hazinelerimiz arasında görmüş bir milletiz. Kitap fuarları bu köklü geleneğimizin bir parçası olarak gençlerimiz ve tüm kitapseverler için önemli bir durak halindedir. Kitaplar sadece bilginin kaynağı değildir. İnsana yeni ufuklar açan, yeni bir bakış açısı kazandıran kıymetli bir hazinedir. Aynı zamanda toplumların kültürel mirasının da en güvenli taşıyıcılarıdır. Modern toplumlarda teknoloji hızla ilerlerken, kitapların yeri ve önemi bazen sorgulansa da kitaplar hala kültürel, entelektüel ve ruhsal gelişimin en temel taşı olarak devam etmektedir."

"Hedefimiz, 750 bin rakamının üzerine çıkmak"

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de açılışın coşkulu olduğunu dile getirerek, "Göreve gelmiş olduğumuz ilk sene başlattığımız önemli kitap fuarını gerçekleştiriyoruz. 27 yazarımız bizlerle beraber olacak. Yazarlarımız hem söyleşiler yapacaklar hem de kitap imzalayacaklar. 9 gün boyunca bölgenin kalbi burada atacak. Geçtiğimiz sene ziyaretçimiz 550 bine yükseldi. Bu sene hedefimiz 750 bin rakamının üzerine çıkmak." diye konuştu.

Açılışta, AK Parti Milletvekili Adem Yıldırım, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer de konuştu.

Çocuklar için özel alanların oluşturulduğu fuarda, ziyaretçiler Fuar Köşesi'nde hatıra fotoğrafı çektirebilecek.

Fuarda, edebiyat dünyasında eserleriyle iz bırakan ünlü yazarların fotoğrafları ile hayatlarını anlatan bir köşe de kitapseverlerin ilgisine sunulacak.

Bağcılar Belediyesine bağlı Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kursiyerleri de yaptıkları tablo, takı ve benzeri el sanatları ürünlerini fuarda sergileyecek.

Kaynak: AA

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