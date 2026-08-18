Bağcılar'da silahlı tartışma: 2 yaralı
Bağcılar'da bir apartmanda çıkan tartışmanın ardından silahla vurulan 2 kişi, ağır yaralandı.
Bağcılar'da bir apartmanda çıkan tartışmanın ardından silahla vurulan 2 kişi, ağır yaralandı.
Fatih Mahallesi'nde dün gece iddiaya göre, apartmandan gelen sesler üzerine aşağıya inen Bilal B. (53), burada bulunan tanımadığı kişilerle tartıştı.
Tartışma sırasında şüphelilerden biri Bilal B'ye silahla ateş etti.
Silah seslerini duyarak aşağıya inen Bilal B'nin damadı Kemal Y. (24) de aynı şüpheli tarafından vuruldu.
Ağır yaralanan Bilal B. ile Kemal Y, hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin Hakkı T. (48) olduğu tespit edildi.
Ekiplerce yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adliyeye sevk edildi.
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