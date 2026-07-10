Bağcıoğlu'ndan S-400 Eleştirisi - Son Dakika
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Bağcıoğlu'ndan S-400 Eleştirisi

10.07.2026 11:55
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Emekli Tümamiral Bağcıoğlu, S-400 sürecini eleştirerek devletin hesap vermesi gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - CHP'li emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, S-400 hava savunma sisteminin tedarik sürecini eleştirerek, "Kaybedilen yılların, harcanan milli kaynakların ve zarar gören devlet itibarının sorumluluğu üstlenilmeli, bunun hesabı Türk milletine verilmelidir" dedi.

CHP'li emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, S-400 hava savunma sistemine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bağcıoğlu, S-400 tedarikini "savunma sanayi yönetiminin stratejik hatası" olarak nitelendirerek, milli güvenlik alanında öngörüsüz ve sonuçları hesaplanmadan alınan kararların ağır bedeller doğurduğunu savundu.

Milli güvenliğin bir "beka meselesi" olduğunu belirten Bağcıoğlu, bu alanda verilen kararların kısa vadeli siyasi değerlendirmelerle değil, orta ve uzun vadeli etkileri gözetilerek alınması gerektiğini ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın S-400 sisteminin Türkiye'nin hava savunma sistemine entegre olmadan, bağımsız (stand alone) şekilde çalıştığını açıkladığını hatırlatan Bağcıoğlu, sistemin tedarik edilmesinin ardından ambargo dahil milli savunmayı zafiyete uğratabilecek gelişmelerin önceden bilindiğini öne sürdü.

Bağcıoğlu, "'O günün şartları bunu gerektiriyordu' diyerek sorumluluktan kaçılmaz. Devlet yönetimi yalnızca içinde bulunulan dönemi değil, orta ve uzun vadeli sonuçları da öngörmeyi ve değerlendirmeyi gerektirir" ifadelerini kullandı.

S-400 hava savunma sisteminin geçmişte "milli egemenliğin bir unsuru" haline getirildiğini söyleyen Bağcıoğlu, bugün ise sistemin satış dahil çeşitli yöntemlerle elden çıkarılmaya çalışıldığını iddia etti. Bağcıoğlu, "Kaybedilen yılların, harcanan milli kaynakların, geciken milli projelerin ve zarar gören devlet itibarının sorumluluğu üstlenilmeli, bunun hesabı Türk milletine verilmelidir" dedi.

Açıklamasında Türkiye'nin savunma alanındaki önceliklerine de değinen Bağcıoğlu, F110 motorlarının tedariki, F-16 Blok 70 savaş uçaklarının alınması, ödemesi yapılan F-35 uçaklarının teslim edilmesi, Katar ve Umman üzerinden EF-2000 Typhoon tedarik sürecinin sonuçlandırılması, KAAN Milli Muharip Uçak Projesi ile F-16 Blok 70'lerin modernizasyonunun tamamlanması ve Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) kapsamında Anka-3 ile Kızılelma projelerinin hızla tamamlanması gerektiğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcıoğlu'ndan S-400 Eleştirisi - Son Dakika

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