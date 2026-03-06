Bağdat'ta ABD Üssüne Füze Saldırısı

Irak'ta Şii milis Haşdi Şabi'ye bağlı Seraya Evliya el-Dem grubu, başkent Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda bulunan ve ABD askerlerinin kaldığı Victoria Üssü'ne yönelik füze saldırısı düzenledi.
Seraya Evliya el-Dem'in Telegram hesabından yapılan açıklamada, ABD askerlerinin kaldığı Uluslararası Bağdat Havalimanı'ndaki Victoria Üssü'ne saldırı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, saldırının İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi ve Irak'ta direnişçi gençlerin öldürülmesine misilleme olarak yapıldığı iddia edildi.
