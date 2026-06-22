Bağdat'ta Arı İğnesi ile Tedavi Yöntemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bağdat'ta Arı İğnesi ile Tedavi Yöntemi

Bağdat\'ta Arı İğnesi ile Tedavi Yöntemi
22.06.2026 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seyyid Hadi el-Yasiri, apipunktur ile ağrı tedavisinde destekleyici yöntemler geliştiriyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta uzun yıllardır arıcılıkla uğraşan Seyyid Hadi el-Yasiri, alternatif tedavi yöntemi olarak bilinen ve vücudun belirli noktalarına arı iğnesi yerleştirilerek uygulanan "apipunktur" isimli terapiyle çeşitli rahatsızlıklardan şikayetçi kişilere destekleyici tedavi uyguladığını anlatıyor.

AA muhabirine konuşan Yasiri, yaklaşık 30 yıldır arıcılıkla uğraştığını ve zaman içinde apipunktur konusunda deneyim kazandığını anlattı.

Bağdat'ın kuzeyindeki evinde kurduğu arıcılık tesisinde faaliyet gösteren Yasiri, son yıllarda bazı rahatsızlıklarda destekleyici tedavi olarak arı zehri kullanımına ilginin arttığını söyledi.

Yasiri, kendisine başvuran kişilere, şikayetlerine göre vücudun belirli bölgelerine kontrollü şekilde arı iğnesi yerleştirilerek yapılan apipunktur işlemini uyguladığını belirtti.

Uygulamanın eklem ağrıları, romatizma, sinir sistemi rahatsızlıkları ve bazı kronik ağrılar nedeniyle kendisine başvuran kişiler tarafından tercih edildiğini aktaran Yasiri, bu yöntemin tıbbi tedavilerin yerine değil, tamamlayıcı bir uygulama olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bazı kişilerin apiterapi alanındaki uygulamaları suistimal ettiğini gördükten sonra bu alana yönelmeye karar verdiğini anlatan Yasiri, "Hasta insanlara yardımcı olmak amacıyla bu işe başladım. Halen yalnızca 5 bin Irak dinarı (yaklaşık 175 Türk lirası) muayene ücreti alıyoruz. 18 yaşın altındaki kişilerden ücret talep etmiyoruz, maddi imkanı olmayanlara da ücretsiz hizmet veriyoruz." dedi.

Yasiri, tedavi amacıyla başvuranların büyük bölümünün uzun süredir devam eden ağrılardan şikayetçi olduğunu ve apipunkturu doktorun reçete ettiği ilaç tedavilerinin yanında tamamlayıcı yöntem olarak tercih ettiğini söyledi.

Uygulama öncesi ve sonrasında danışanlardan çeşitli tahliller talep ettiklerini belirten Yasiri, yöntemin kronik ağrılar, migren, diş ağrıları, boyun fıtığı, işitme ve görme sorunları, sinüzit, mide ve bağırsak rahatsızlıkları, hepatit, şeker gibi hastalıkların tedavisinde destekleyici olarak tercih edildiğini belirtti.

Yasiri'nin destekleyici tedavi olarak uyguladığı apipunktur, Doğu Asya'da yaygın bir yöntem olarak karşılaşılsa da bilim dünyası bu tedavinin sonuçlarının kabul edilmesi için yeterli çalışma bulunmadığına dikkati çekiyor.

"İki ay sonra ilk kez uyuyabildim"

Mart ayında yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve bir süre komada kaldığını anlatan 44 yaşındaki Muhammed Abid, farklı doktorlara başvurmasına rağmen bazı şikayetlerinin sürdüğünü söyledi.

Daha sonra apipunktur uygulamasını denemeye karar verdiğini belirten Abid, "Baş ağrılarım nedeniyle iki ay boyunca uyuyamadım. İlk gün yapılan apipunktur uygulamasının ardından o gece sabaha kadar uyuyabildim. Sağlık durumum düzelmeye başladı, elimi ve ayağımı artık normal şekilde hareket ettirebiliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Bağdat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağdat'ta Arı İğnesi ile Tedavi Yöntemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müftülükte tartışma yaratan görüntü: Stajyer vali yardımcısı vekili makam koltuğuna oturdu, Diyanet camiasından tepki geldi Müftülükte tartışma yaratan görüntü: Stajyer vali yardımcısı vekili makam koltuğuna oturdu, Diyanet camiasından tepki geldi
İstek şarkısı çalınmadı, düğünü kan gölüne çevirdi, 12 yaşındaki Ayaz öldü İstek şarkısı çalınmadı, düğünü kan gölüne çevirdi, 12 yaşındaki Ayaz öldü
Antibiyotik iğnesi sonrası engelli kalan Merve Sena’nın davasında doktora 4 yıl hapis talebi Antibiyotik iğnesi sonrası engelli kalan Merve Sena'nın davasında doktora 4 yıl hapis talebi
Uykusunda arabanın altında kaldı, hiç bir şey olmamış gibi ayağa kalktı Uykusunda arabanın altında kaldı, hiç bir şey olmamış gibi ayağa kalktı
Ressam Hamza Saykan CHP’ye verdiği Atatürk tablolarını geri aldı Ressam Hamza Saykan CHP'ye verdiği Atatürk tablolarını geri aldı
15 yaşındaki çocuk gelin alma merasiminde tüfekle havaya ateş açtı: 11 yaralı 15 yaşındaki çocuk gelin alma merasiminde tüfekle havaya ateş açtı: 11 yaralı

17:06
ABD’den geri adım İran’ın bir isteği daha oldu
ABD'den geri adım! İran'ın bir isteği daha oldu
17:04
Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin
Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin
16:36
Ankara’da olaylı cenaze İnce ve Kılıçdaroğlu yıllar sonra aynı karede
Ankara'da olaylı cenaze! İnce ve Kılıçdaroğlu yıllar sonra aynı karede
16:29
İzzet Yıldızhan mahkemede isyan etti: En masum benim, tüm itibarım bitti
İzzet Yıldızhan mahkemede isyan etti: En masum benim, tüm itibarım bitti
15:53
CHP’li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti’ye göz kırptı
CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti'ye göz kırptı
15:02
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti’ye geçti
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 17:30:36. #7.12#
SON DAKİKA: Bağdat'ta Arı İğnesi ile Tedavi Yöntemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.