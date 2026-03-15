Bağdat'ta Cezaevine Saldırılar Endişe Yarattı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bağdat'ta Cezaevine Saldırılar Endişe Yarattı

15.03.2026 03:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Adalet Bakanlığı, Bağdat'taki cezaevine yakın alanlarda süregelen saldırıların güvenliği tehdit ettiğini açıkladı.

Irak Adalet Bakanlığı, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınındaki Merkez Havalimanı Cezaevi çevresine düzenlenen saldırıların, tesisin güvenliğine yönelik endişeleri artırdığını belirtti.

Irak resmi haber ajansı INA'nın haberinde, Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Leibi'nin konuya ilişkin açıklamaları aktarıldı.

Leibi, Bağdat Uluslararası Havalimanı çevresi ile Merkez Havalimanı Cezaevinin tekrarlanan saldırılara maruz kaldığını belirterek, "Bu saldırıların bazıları hapishaneye çok yakındı ve en şiddetlisi cumartesi günü yapıldı." dedi.

Saldırıların devam ettiğini, saat 18.00'den sonra 6 saldırının düzenlendiğini vurgulayan Leibi, "Bu saldırılardan bazıları hapishaneye yakın yapılması ve son derece tehlikeli teröristlerin barındığı hapishanenin güvenliğinin etkilenmesi bakımından endişeleri artırmıştır." ifadelerini kullandı.

Leibi, hapishane güvenliğini korumak adına alınan önlemlerin "güven verici olduğunu" aktarırken, "Hapishane yakınına mühimmat düşmesi ise ihtiyati tedbirlerimizi, hapishaneyi koruma planlarımızı etkilemesi veya altyapıya zarar vermesi açısından endişe vericidir." şeklinde konuştu.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Adalet Bakanlığı, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Bağdat, Irak, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 04:35:06. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.