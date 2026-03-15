Bağdat'ta Cezaevine Saldırılar Endişe Yarattı

Irak Adalet Bakanlığı, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınındaki Merkez Havalimanı Cezaevi çevresine düzenlenen saldırıların, tesisin güvenliğine yönelik endişeleri artırdığını belirtti.

Irak resmi haber ajansı INA'nın haberinde, Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Leibi'nin konuya ilişkin açıklamaları aktarıldı.

Leibi, Bağdat Uluslararası Havalimanı çevresi ile Merkez Havalimanı Cezaevinin tekrarlanan saldırılara maruz kaldığını belirterek, "Bu saldırıların bazıları hapishaneye çok yakındı ve en şiddetlisi cumartesi günü yapıldı." dedi.

Saldırıların devam ettiğini, saat 18.00'den sonra 6 saldırının düzenlendiğini vurgulayan Leibi, "Bu saldırılardan bazıları hapishaneye yakın yapılması ve son derece tehlikeli teröristlerin barındığı hapishanenin güvenliğinin etkilenmesi bakımından endişeleri artırmıştır." ifadelerini kullandı.

Leibi, hapishane güvenliğini korumak adına alınan önlemlerin "güven verici olduğunu" aktarırken, "Hapishane yakınına mühimmat düşmesi ise ihtiyati tedbirlerimizi, hapishaneyi koruma planlarımızı etkilemesi veya altyapıya zarar vermesi açısından endişe vericidir." şeklinde konuştu.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.