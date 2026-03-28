Bağdat'ta Patlama: ABD Büyükelçiliği Hava Savunma Sistemini Devreye Aldı

??????? Irak'ın başkenti Bağdat'ta duyulan patlama ve silah sesleri sonrası ABD Büyükelçiliği tarafından hava savunma sistemi çalıştırıldı.
Bağdat Yeşil Bölge çevresinde patlama ve silah sesleri duyuldu.
Ardından ABD Büyükelçiliği tarafından hava savunma sistemi devreye alındı.
Sosyal medyada, şarapnel parçalarının başkentin farklı bölgelerinde araçlara isabet ettiği görüntüler yayınlandı.
Irak makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
