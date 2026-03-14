Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine Füze Saldırısı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine Füze Saldırısı

14.03.2026 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen füze saldırısında büyük hasar meydana geldi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yerleşkesine füze saldırısı düzenlendiği, saldırıda hasar meydana geldiği bildirildi.

AP'nin haberine göre saldırının ardından elçilik yerleşkesinden yoğun duman yükseldi.

Güvenlik kaynakları, füzelerden birinin büyükelçilik yerleşkesi içindeki helikopter pistine isabet ettiğini belirtti.

Irak merkezli "Shafaq News" ise güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, saldırıda büyükelçiliğe ait C-RAM hava savunma sisteminin tamamen tahrip edildiğini öne sürdü.

Kaynak: AA

Abd Büyükelçiliği, Güncel, Bağdat, Irak, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 10:10:12. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.