Bağdat'taki hava üssüne düzenlenen saldırıda Irak ordusuna ait nakliye uçağı zarar gördü

Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.03.2026 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Şehit Muhammed Alaa Askeri Havalimanı'na roketlerle düzenlenen saldırıda Irak Hava Kuvvetleri'ne ait park halindeki nakliye uçağının yanarak kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Irak ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'taki Şehit Muhammed Alaa Askeri Havalimanı'na roketlerle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda havalimanında park halinde bulunan Irak Hava Kuvvetleri'ne ait bir nakliye uçağının alev aldığı ve kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Açıklamada, saldırıyı hangi örgütün düzenlediğine dair bilgi verilmezken, can kaybının olmadığı ve roketlerin fırlatıldığı noktanın tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 12:44:38. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.