Bağdat'taki hava üssüne düzenlenen saldırıda Irak ordusuna ait nakliye uçağı zarar gördü

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Şehit Muhammed Alaa Askeri Havalimanı'na roketlerle düzenlenen saldırıda Irak Hava Kuvvetleri'ne ait park halindeki nakliye uçağının yanarak kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Açıklamada, saldırıyı hangi örgütün düzenlediğine dair bilgi verilmezken, can kaybının olmadığı ve roketlerin fırlatıldığı noktanın tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.