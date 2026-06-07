Bağımlılığa Karşı Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
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Bağımlılığa Karşı Farkındalık Etkinliği

07.06.2026 16:55
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Afyonkarahisar'da 'Akran Gücüyle Temiz Gelecek' projesi kapsamında bağımlılıkla mücadele için etkinlik düzenlendi.

Afyonkarahisar'da bağımlılığa karşı farkındalık amacıyla FlashMob etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Girişimci Genç Liderler Derneği tarafından yürütülen "Akran Gücüyle Temiz Gelecek" projesi kapsamında Zafer Meydanı'nda düzenlendi.

Burada konuşan Girişimci Genç Liderler Derneği Başkan Vekili Mustafa Bahadır Beşen, etkinliğin, toplumsal bir mesaja dikkat çekmek amacıyla önceden planlanmış, kısa süreli ancak etkisi yüksek bir farkındalık çalışması olduğunu söyledi.

Verdikleri mesajın net olduğunu kaydeden Beşen, şöyle konuştu:

"Gençlerimizi bağımlılığın her türünden uzak tutmak, onları sporla, sanatla, eğitimle, gönüllülük faaliyetleriyle ve sosyal yaşamın olumlu alanlarıyla buluşturmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu nedenle FlashMob etkinliğimizi, madde ve dijital bağımlılık başta olmak üzere tüm bağımlılık türlerine karşı toplumsal farkındalık oluşturmak, bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm kesimlerinin dikkatini çekmek ve gençlerimizi sağlıklı yaşam alışkanlıklarına teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdik. 'Akran Gücüyle Temiz Gelecek' projesi kapsamında Afyonkarahisar genelinde 30 farklı okulda öğrencilerimizle bir araya geldik."

Eğitim faaliyetlerinde gençlere madde bağımlılığının zararları, bağımlılıktan korunma yolları, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve sosyal hayata aktif katılımın önemi hakkında bilgiler aktardıklarını anımsatan Beşen, "Aynı zamanda gençlerimizin spor, sanat, kültür, bilim ve gönüllülük faaliyetlerine yönelerek potansiyellerini ortaya koymalarının önemine dikkat çektik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bağımlılığa Karşı Farkındalık Etkinliği - Son Dakika

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