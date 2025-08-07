Bağımlılığın Ekonomik Maliyeti Açıklandı - Son Dakika
Bağımlılığın Ekonomik Maliyeti Açıklandı

07.08.2025 16:07
Yeşilay, bağımlılıkların Türkiye ekonomisine yıllık maliyetinin 78 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Türkiye Yeşilay Cemiyetinin "Bağımlılık Ekonomisi: Türkiye'de Sigara, Alkol, Şans Oyunları ve Uyuşturucu Bağımlılığının Ekonomik Maliyeti" başlıklı araştırma raporu, düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı.

Kuruluşun Sepetçiler Kasrı'ndaki genel merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Yeşilay olarak 105 yıldır bağımlılıklara karşı büyük mücadele verdiklerini, bireyin ve toplumun başına gelebilecek en kötü şeyin bağımlılık olduğunu belirtti.

Dinç, bağımlılık noktasında yalnızca fiziksel zararların üzerinde durulduğunu ifade ederek, "Mesele sadece bireysel bir mesele değildir. Bağımlı olan insan sadece kendisine zarar vermekle kalmaz. Başta yakın çevresi olmak üzere toplumda da ciddi zararlar oluşturacak sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle bağımlılığı sadece bireysel bir problem olarak ele almak, mücadele anlamında yanlış anlaşılmalara, mücadelenin gücünü düşürecek etkilere sahip olabilir." diye konuştu.

Bağımlılığın yıkıcı etkilerine de değinen Dinç, "Bağımlılıkla alakalı yaptığımız çalışmaları sadece bireysel bir problem olarak düşünmüyoruz. İnsan hakları, toplumsal sorumluluklar, ekonomik getiriler, yıkımlar, çevresel zararlar üzerinden düşünüyoruz." dedi.

Dinç, Yeşilay'ın bağımlılıklar özelinde önleme çalışmaları yaptığını ve her yere ulaşmaya çalıştıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Hiçbir insanımız bağımlı olmasın diye önleme çalışmaları yapıyoruz. Türkiye çapında 120 şubemiz üzerinden bilinçlendirme, bilgilendirme, beceri kazandırma, alternatif oluşturma çalışmalarını düzenli olarak organize ediyoruz. Geçen bir sene boyunca şubelerimiz üzerinden 20 binin üzerinde insanımıza dönük önleme çalışmaları yaptık. Okullarda, anaokulundan üniversiteye kadar her yıl 10 milyonun üzerinde öğrencinin, 2 milyonun üzerinde anne babanın katıldığı eğitim programlarımızı yapılandırılmış bir şekilde sürdürüyoruz. 'Yaşam Becerileri' adını verdiğimiz programımızdan geçen sene 170 bin öğrencimiz istifade etti, yapılandırılmış bir grup terapisi programı uyguluyoruz."

Yeşilay olarak hayata geçirdikleri savunuculuk çalışmalarına da değinen Dinç, "Başta çocuklarımız, gençlerimiz olmak üzere, insanımızı bağımlılık endüstrisinin zararlı propagandasından korumak anlamında ne tür düzenlemeler yapılabilir? Bağımlı olmak istemeyen, bağımlılığın zararlarından kendini kurtarmak isteyen insanların hakları nasıl korunabilir? Onunla alakalı bilimsel temelli araştırmalar yapıyoruz ve politika notları hazırlıyoruz. Bunlardan birisi için bugün bir araya gelmiş olduk." ifadelerini kullandı.

"Sigaranın yıllık ekonomik maliyeti 24 milyar dolar"

Toplantıda, Yeşilay Denetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Seyithan Ahmet Ateş ve Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Hayri Nuroğlu, rapora ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ateş, bağımlılık mevzusunun yıllarca sağlık çerçevesinde ele alındığını belirterek, bu konunun ekonomik anlamda da ele alınması gerektiğini vurguladı.

Bağımlılık türlerinin Türkiye ekonomisine nasıl bir maliyet getirdiğini gösteren bir rapor ortaya koyduklarını dile getiren Ateş, "Yaptığımız analizler neticesinde dört temel bağımlılığın Türkiye ekonomisine direkt maliyeti yıllık 78 milyar dolar olarak çıktı. Bu rakam dört ana bağımlılık türünden oluşuyor. Bunlar sigara, uyuşturucu, alkol ve kumar bağımlılıkları." diye konuştu.

Ateş, rapor kapsamında yapılan hesaplamalara göre, sigaranın yıllık ekonomik maliyetinin 24 milyar dolar, alkolün 9 milyar dolar, uyuşturucunun 5 milyar dolar ve kumarın maliyetinin ise 40 milyar dolar olarak tespit edildiğini, özellikle kumar bağımlılığının ulaştığı seviyenin, sanal kumar bağımlılığını yaygınlaştıran platformların kontrolsüzce büyümesinin bir sonucu olarak göze çarptığını kaydetti.

Türkiye'de son 20 yılda sigara satış hacminin 108 milyar adetten 150 milyar adede çıktığını ve yüzde 39 oranında arttığını kaydeden Ateş, doğaya atılan sigara izmaritlerinin yıllık 5 bin çöp kamyonunu dolduracak hacme ulaştığını aktardı.

Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Nuroğlu da alkol ve uyuşturucunun ekonomik maliyetine değindi.

Alkol bağımlılığının Yeşilay'ın kurulmasına neden olan bir bağımlılık türü olduğunu kaydeden Nuroğlu, "Yıllık 1,3 milyar litre alkol tüketiliyor Türkiye'de. Bunun maddi karşılığı 5,5 milyar dolar. Alkolün çok bariz maliyetlerinden bir tanesi de trafik kazaları. Kazaların yüzde 22'sinin sebebi alkol. Trafik kazalarının yaklaşık maliyeti 15 milyar dolar." dedi.

Kaynak: AA

15:51
DEM Parti, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı'yı partiden ihraç etti
15:21
Putin görüşme için Trump'a adres gösterdi, Zelenski'yi reddetti
15:02
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu
15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul etti
22:43
Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış
22:43
Trump ve Putin gelecek hafta yüz yüze görüşecek
22:35
Robin Van Persie'nin gol sevinci gündem oldu
21:37
Fenerbahçe'den Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken mesaj
21:28
Kızılyıldız'a transferi iptal oldu Tadic'in yeni takımını açıkladılar
21:13
Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti
21:11
Bayern Münih'ten ayrılan Thomas Müller'den sürpriz imza
21:09
Ordu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
20:59
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık "havalimanı" anlaşması
