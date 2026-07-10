Bağımlılık, Kovid-19 Gibi Tehdit Ediyor

Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Yeşilay Federasyonu (IFGC) Genel Sekreteri Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu, bağımlılığı teşvik eden sektörlerin çok aktif ve agresif şekilde çalıştığı uyarısında bulunarak bağımlılığın, Kovid-19 gibi insanlığı tehdit eden bir salgın olduğunu belirtti.

Güllüoğlu, Birleşmiş Milletlerde (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDG) doğrultusunda düzenlenen Yüksek Düzeyli Siyasi Forum (HLPF) toplantılarına katılmak üzere geldiği New York'ta, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Çin'den Amerika'ya, Afrika'dan Asya'ya ve Avrupa'ya kadar dünyanın her yerinde farklı türlü bağımlılıkların insanlara zarar vermeye devam ettiğini belirten Güllüoğlu, aynı şekilde Türkiye'de de tütün, alkol, uyuşturucu, kumar ve teknoloji bağımlılığının özellikle gençleri hedef kitle olarak seçtiği uyarısı yaptı.

Güllüoğlu, bağımlılıklarla mücadelenin bütün dünyanın gündemine girmesi gerektiğini vurgulayarak "Bu konunun insanlık için önemli olduğunu düşünüyoruz. Yeşilay olarak 100 yıldan uzun bir süredir biz Türkiye'de bağımlılıkları önlemeye ve tedavisine dair çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

Ancak bağımlılığı teşvik eden sektörlerin ne yazık ki çok aktif, çok agresif şekilde çalıştığını dile getiren Güllüoğlu, bu bağlamda yaptıkları çalışmaları sadece Türkiye'de değil, uluslararası platformlarda da gündeme getirdiklerini aktardı.

Güllüoğlu, "Ne yazık ki son zamanlarda bağımlılık daha da artmakta. Buna karşı da çok aktif bir şekilde gençlerimizi mümkünse önlemeye, bağımlı olanların da en hızlı ve etkin bir şekilde tedavisi ve rehabilitasyonunu sağlamaya çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Sağlık, Aile ve Sosyal Hizmetler ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile çok aktif şekilde ortaklaşa çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Güllüoğlu, "Biz biliyoruz ki bu çalışmaları sadece Türkiye içinde tutmak yetmez, küresel anlamda da bu faaliyetleri artırmak gerekir." diye konuştu.

Güllüoğlu, bağımlılığın sürdürülebilir kalkınmanın önündeki en önemli engellerden biri olduğuna dikkati çekerek bağımlılıklarla mücadelenin HLPF ana gündem başlıkları arasında yer alması gerektiğini söyledi.

"Bağımlılık sorununu dünyanın gündemine daha fazla getirmeye çalışıyoruz"

BM'nin gündeminin insani yardımlar, kriz ve savaşlarla çok yoğun olduğunun altını çizen Güllüoğlu, "Ancak şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki bağımlılık, Kovid-19 gibi insanlığı tehdit eden bir pandemi. Bütün insanlığın karşısındaki meselelerden biri olarak duruyor." dedi.

Güllüoğlu, Yeşilayın 1920'de başlayan faaliyetlerini artırarak sürdürdüklerine dikkati çekerek "Bağımlılık sorununu dünyanın gündemine daha fazla getirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız toplantılar hep müspet ancak dediğim gibi o kadar çok gündem var ki, bu gündemler arasında kayboluyor." ifadelerini kullandı.

Her platformda bu "yangına" dikkati çekmeye çalıştıklarını belirten Güllüoğlu, şunları kaydetti:

"İnsanların ya da ailelerin başına gelinceye kadar bağımlılıklar hep uzaktaki bir insanın meselesi gibi düşünülüyor. Ancak artık o kadar çok yayılmaya başladı ki, insanlar kendi başlarına geldiğinde bunun ne kadar büyük ve can acıtıcı bir mesele olduğunu o zaman idrak ediyor." diye konuştu.

Güllüoğlu, önceki yıllarda yaptıkları bir araştırmaya göre, sadece Türkiye'de 78 milyar dolarlık bir bağımlılık endüstrisi olduğunu söyleyerek "Sadece Türkiye'de her yıl sigaradan dolayı 120 binden fazla insanımızın hayatını kaybettiğini de ifade edebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Bağımlılığın faturasını sadece kullanıcılar değil, tüm ülkenin ve insanlığın da ödediğine işaret eden Büyükelçi Güllüoğlu, bu konuda medyanın bazen alkol, uyuşturucu ve kumarın yaygınlaşmasında rol oynayabildiğini, bağımlılıkla mücadelede medyaya büyük görev düştüğünü sözlerine ekledi.

Yeşilay, ayrıca HLPF kapsamında New York'ta bulunan Türkevi'nde, "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Ulaşmak, Etkili Bağımlılığı Önleme Politikaları Olmadan Mümkün Değildir" başlıklı uluslararası bir yan etkinlik düzenledi.

Etkinlikte Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Büyükelçi Güllüoğlu'nun yanı sıra Uluslararası Bağımlılık Tıbbı Derneği (ISAM) Prof. Dr. Marc N. Potenza, Uyuşturucudan Arınmış Amerika Vakfı (DFAF) İcra Direktörü Amy Ronshausen, Integrity House Klinik Hizmetler Direktörü (LCSW, LCADC) Eman Gibson ve Amerika Uyuşturucu Karşıtı Koalisyon Topluluğu (CADCA) Uluslararası Programlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Eric Siervo konuşmacı olarak yer aldı.