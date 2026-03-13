Bağımlılık Paneli Gerze'de Yapıldı - Son Dakika
Bağımlılık Paneli Gerze'de Yapıldı

Bağımlılık Paneli Gerze'de Yapıldı
13.03.2026 14:08
Gerze'de düzenlenen panelde bağımlılığın çeşitli boyutları hakkında bilgi verildi.

Sinop'un Gerze ilçesinde "Bağımlılık Kimin Meselesi? Sağlık, Güvenlik ve Toplum Temelli Farkındalık" paneli düzenlendi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ve diğer ilgili kurumlar iş birliğinde Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde, katılımcılara bağımlılığın tıbbi, hukuki ve sosyal boyutlarına ilişkin bilgi aktarıldı.

YEDAM tarafından sunulan danışmanlık hizmetlerine ilişkin de bilgi verilen panelde, ayrıca siber suçlar kapsamında yasa dışı bahis, sanal kumar ve kiralık hesapların oluşturduğu risklere değinildi.

Panel, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Gerze, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağımlılık Paneli Gerze'de Yapıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bağımlılık Paneli Gerze'de Yapıldı - Son Dakika
