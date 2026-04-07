Bağımlılıkla Mücadele İçin Protokol İmzalandı

07.04.2026 14:38
Şanlıurfa'da bağımlılıkla mücadele için Yeşilay ile iş birliği protokolü imzalandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Yaşilay Şanlıurfa Şubesi arasında tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere bağımlılık türlerine karşı koruyucu, önleyici faaliyetleri kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

Düzenlenen imza törenine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emrah Karaca ile ilgililer katıldı.

Mehmet Kasım Gülpınar, Yeşilayın toplum sağlığı açısından önemli bir kuruluş olduğunu belirterek, bağımlılıkla mücadelede ortak projeler hayata geçireceklerini ifade etti.

Aziz Çiftçi ise imzalanan protokolün hayırlı olmasını dileyerek, desteklerinden dolayı Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
