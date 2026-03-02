Bağımlılıkla Mücadele Öncelik - Son Dakika
Bağımlılıkla Mücadele Öncelik

02.03.2026 16:35
Ankara Valisi Şahin, bağımlılıkla mücadelede aile ve toplum işbirliğinin önemini vurguladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Devletimiz, özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenli ve sağlıklı bir ortamda yetişmesini sağlamak amacıyla ailelerimiz, eğitimcilerimiz ve bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde, bağımlılık ve zararlı alışkanlıklara karşı mücadeleyi en önemli öncelikleri arasında görmekte ve önleyici çalışmalar yürütmektedir." ifadesini kullandı.

Vali Şahin, Yeşilay Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, bağımlılığın sinsi ve sessizce başlayıp ilerleyen süreçte hayatın her alanına nüfuz ettiğine, bireyin sağlığı, ilişkileri ile hayallerini etkisi altına aldığına dikkati çekti.

Bağımlılığa müdahale edilmediği, bağımlılıkla etkin mücadele yürütülmediği takdirde olumsuz sonuçların ortaya çıktığına işaret eden Şahin, bağımlılığın yalnızca bireyleri değil aile ve toplumu da derinden etkileyen ciddi bir sorun olduğunu vurguladı.

Bağımlılıkla mücadelede en etkili yöntemin, bağımlılık ortaya çıktıktan sonra değil, öncesinde farkındalık ve bilinç oluşturmak olduğunu belirten Şahin, "Devletimiz, özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenli ve sağlıklı bir ortamda yetişmesini sağlamak amacıyla ailelerimiz, eğitimcilerimiz ve bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde, bağımlılık ve zararlı alışkanlıklara karşı mücadeleyi en önemli öncelikleri arasında görmekte ve önleyici çalışmalar yürütmektedir." ifadesini kullandı.

Bilgiyle donanmış ve sorumluluk bilinci gelişmiş nesillerin, zararlı alışkanlıklara karşı en güçlü savunma olacağını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bağımlılıklarla mücadele alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu olarak Yeşilay, farkındalık oluşturan, önleyici çalışmalar yürüten ve sağlıklı yaşam kültürünü teşvik ederek gençlerimizi geleceğe hazırlayan köklü bir toplumsal harekettir. Yeşilay Haftası vesilesiyle, bu alanda emek veren tüm paydaşlara teşekkür ediyor, bağımlılıklarla mücadeleye katkı sunan her çalışmanın toplumumuz adına büyük bir değer taşıdığını bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ortak sorumluluk bilinciyle yürütülen bu mücadelenin, gençlerimize daha sağlıklı, bilinçli ve umut dolu bir gelecek bırakma yolunda güçlü bir rehber olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

