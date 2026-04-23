Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bağımlılıkla Mücadele Semineri

23.04.2026 08:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da AK Parti Kadın Kolları, bağımlılıkla mücadele semineri düzenledi, farkındalık vurgulandı.

Tekirdağ'da AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları tarafından "Bağımlılıkla Mücadele" semineri düzenlendi.

AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları Sağlık Politikaları Birimi Başkanı Erva Kalburcu, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini söyledi.

Kalburcu, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve sağlıklı yaşam bilincinin güçlendirilmesi amacıyla seminerler ve toplantılar düzenlemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı da Yeşilay'ın kuruluşu ve il genelinde yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ise emniyetin bağımlılıkla mücadele ve sahada yürüttükleri çalışmalarla ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de bağımlılıkla mücadelede başvuru ve destek mekanizmaları hakkında katılımcılara sunum yaptı.

Programa, AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş, AK Parti Tekirdağ İl Kadın Kolları Başkanı Yeliz Ergin, Halk Sağlığı Başkanı Hacı Bayram Zengin, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 09:02:34. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.