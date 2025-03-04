Bağımlılıkla Mücadele Seminerleri - Son Dakika
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Bağımlılıkla Mücadele Seminerleri

Bozyazı'da öğrencilere bağımlılıkla mücadele seminerleri düzenlendi.

04.03.2025 15:17
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde, öğrencilere bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yeşilay Bozyazı Temsilciliği tarafından Yeşilay Haftası kapsamında, ilçedeki bazı anaokulu ile ilk ve ortaokullarda bağımlılıkla mücadeleye yönelik bilinçlendirme seminerleri düzenlendi.

Programlarda, öğrencilere bağımlılığın zararları anlatıldı.

Seminerlere, Yeşilay Bozyazı Temsilcisi Murat Baturay, Bozyazı Bağımlılıkla Mücadele ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ülker Aslan, Anamur Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Mehmet Gümüş de katıldı.

Kaynak: AA

Bozyazı, Eğitim, Sağlık, Güncel, mersin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağımlılıkla Mücadele Seminerleri - Son Dakika

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