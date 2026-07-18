Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu Sonuçları Açıklandı

18.07.2026 19:58
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TASAV, bağımlılık sorununu ele alan sempozyum sonuç bildirgesini yayımladı. 11 sonuç ve 17 öneri belirlendi.

Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfınca (TASAV) düzenlenen "Ulusal Halk Sağlığı ve Güvenlik Sorunu: Bağımlılık" sempozyumunun sonuç bildirgesi yayımlandı.

Sempozyum, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde, bugün ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlendi.

Bireysel sağlığı, halk sağlığını, toplumsal huzuru ve ulusal güvenliği tehdit eden önemli bir sorun olarak değerlendirilen bağımlılık olgusuna ilişkin bilimsel temelde çözüm önerileri geliştirmek, disiplinler arası bilgi paylaşımını teşvik etmek ve bu alandaki toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirilen sempozyumun bildirgesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Bildirgede, tütün ve nikotin, alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılıkları ile kumar ve bahis bağımlılığı, teknoloji ve dijital bağımlılık başta olmak üzere madde ve davranışsal bağımlılıkların bütün yönleriyle ele alındığı belirtildi.

Ayrıca bağımlılıklarla mücadele alanında faaliyet gösteren ilgili bakanlık ve kurumların temsilcileri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verildiği, mevcut uygulamalar, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu kaydedildi.

Sempozyum kapsamında Prof. Dr. Cengiz Şahin editörlüğünde TASAV tarafından hazırlanan "Ulusal Halk Sağlığı ve Güvenlik Sorunu: Bağımlılık" başlıklı bilimsel kitabın kamuoyuna tanıtıldığı ve katılımcılara takdim edildiği ifade edildi.

Değerlendirmelere ilişkin şunlar kaydedildi:

"Sempozyumda yapılan değerlendirmelerde, uluslararası karşılaştırmalar dikkate alındığında Türkiye'de bağımlılık yaygınlığının birçok ülkeye kıyasla daha düşük seviyede olduğu ancak son yıllarda artış eğilimi göstermesinin önemli bir risk oluşturduğu vurgulanmıştır. Bu çerçevede, Türkiye'nin güçlü aile yapısı, aile içi dayanışma, manevi ve kültürel değerler ile toplumsal bağların bağımlılığın önlenmesi ve bağımlılıkla mücadelede önemli avantajlar sağladığı ifade edilmiştir. Bununla birlikte, bu avantajların korunması ve güçlendirilmesi amacıyla güvenlik ve sağlık tedbirlerinin yanında önleyici politikaların geliştirilmesi, erken müdahale mekanizmalarının yaygınlaştırılması ve kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları ile ailelerin iş birliği içerisinde hareket etmesinin büyük önem taşıdığı belirtilmiştir."

Sempozyum sonunda 11 sonuç ve 17 öneri üzerinde genel bir görüş birliği oluşturulduğu belirtildi.

Bildirgede, Türkiye'nin bağımlılıkla mücadelede bugüne kadar elde ettiği kazanımların kararlılıkla sürdürülmesi, bağımlılık yapıcı ürünlerin kullanımını teşvik eden yasal ve yasa dışı ticari yapıların geliştirdiği yeni yöntemlerin yakından izlenmesi başta olmak üzere çeşitli önerilere yer verildi.

Kaynak: AA

Sempozyum, Politika, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

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