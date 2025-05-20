Bağımlılıkla Mücadele Sergisi Trabzon\'da

Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek için tasarladıkları afişleri sergiledi.

Akçaabat Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu öncülüğünde Trabzon Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi işbirliğiyle "Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık Sergisi" düzenlendi.

Akçaabat Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen sergide, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinin tütün, alkol, kumar, teknoloji ve yemek gibi bağımlılıklara dikkati çekmek amacıyla hazırladığı afişler yer aldı.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, sergide emeği geçenlere teşekkür ederek, bağımlılıkla mücadele konusunda ailelerin yanı sıra toplumun tüm kesimlerine görev düştüğünü ifade etti.

Çocukların ve gençlerin gelişiminde etkin rol alabilmek için çeşitli kurslar düzenlediklerini anlatan Ekim, "Onları bu gibi bağımlılıklardan kurtarabilmek için kurslarımız var. Eğlence alanları oluşturmaya çalışıyoruz, vakitlerini geçirebilecekleri veya kitap okuyabilecekleri alanlar oluşturma gayreti içerisindeyiz. Bu bilinçle belediyemizi yönetiyoruz." dedi.

Trabzon Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Fatma Dilek Şeker de yapılan araştırmalar sonucunda bağımlılıkla mücadelenin yalnızca tedaviyle değil, güçlü ve sürekli önleme çalışmalarıyla anlam kazandığının ortaya koyulduğunu söyledi.

Bağımlılığa sanatın diliyle farkındalık penceresi açmayı hedeflediklerini vurgulayan Şeker, şunları aktardı:

"Çünkü sanat, kelimelerin suskun kaldığı yerde konuşur. Eserleriyle bu sürece katkı sunan Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültemizin değerli öğrencileri ve hocası Dr. Öğretim Üyesi Anıl Sarıkavak olmak üzere desteklerini esirgemeyen tüm kurum temsilcilerine bu serginin hepimizde kalıcı bilinç oluşturması adına çok teşekkür ediyorum. Unutmayalım, her değişim bir fark edişle başlar."

Akçaabat İlçe Sağlık Müdürlüğü personellerinin de bağımlılıkla ilgili bilgilendirme yaptığı sergiye, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raif Kalyoncu, Akçaabat İlçe Sağlık Müdürü Dr. Alper Kalkışmak, AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Muhammet Ali Yılmaz, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.