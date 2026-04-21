Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Yapıldı

21.04.2026 13:08
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bağımlılıkla mücadelede önleyici tedbirler alınacağını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan 'Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nda Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları ele alındı. Yılmaz, oyun bağımlılığı nedeniyle azalan aile içi iletişimin; gençleri tütün ürünü, alkol ve uyuşturucu madde kullanımına ilişkin risklere karşı açık hale getirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, 'Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı' Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Yılmaz, her türlü bağımlılıkla mücadeleyi daha ileri taşıyacaklarını söyledi. Yılmaz, bağımlılıkla mücadeleyi klinik bir süreç olmanın ötesinde; önleyici faaliyetler, erken teşhis, psikososyal destek ve topluma yeniden uyumu kapsayan çok katmanlı ve bütüncül bir süreç olarak gördüklerini kaydetti. Yılmaz, "Bu perspektifle, Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı, Sağlık, Adalet, İçişleri, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarımız (İŞKUR) ve Yeşilay iş birliğinde oluşturulan özel bir teknik çalışma grubu zorunlu tedavi sürecini, buna ilişkin şartları titiz bir şekilde çalışmıştır. Oluşturulan çalışma grubu vatandaşlarımızın ve ailelerimizin taleplerini aldı, önerilerini dinledi, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Ailelerin, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap veren hızlı, etkili ve kolaylaştırılmış bir süreç tasarımı gerçekleştirdi. Bu bütüncül anlayışla, A'dan Z'ye zorunlu tedavi sürecini toplumun ve ailelerin beklentilerine daha uygun bir model olarak hızla hayata geçirmek için kamu-sivil toplum iş birliğinde çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

'BÜTÜNCÜL SİSTEMSEL TEDBİRLERİ ELE ALACAĞIZ'

Yılmaz, bağımlılıklarla daha etkili mücadele için STK'ların kapasitesinin artırılmasına yönelik Yeşilay tarafından geliştirilen önerileri de değerlendireceklerini ifade ederek, "Bağımlılıkla mücadelede ailelerimiz ve sivil toplum, çözüm sürecimizin en güçlü paydaşlarıdır. Kamu-sivil toplum-aileler odaklı bu iş birliğini, sahada yaygın ve etkin bir mücadele için ülkenin her köşesine uzanan, hayati önem taşıyan kılcal damarlar olarak görüyoruz. 14-15 Nisan'da Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan elim hadiselerin altında yatan çok yönlü nedenleri de çok katmanlı bir yaklaşımla kurulda değerlendirecek, risklerin erken aşamada önlenmesi için pro-aktif ve bütüncül olarak sistemsel tedbirleri ele alacağız. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yürütülen 'Lise Öğrencilerine Yönelik Bağımlılık ve Şiddet Araştırması' bulgularını değerlendirerek; ihtiyaca odaklı, bilimsel temelli ve yenilikçi politika önerilerini ele alacağız. Bağımlılıkla mücadelede kamu ve sivil toplum kuruluşlarımız arasındaki güçlü iş birliği zemini ve ortak çalışma kültürü, mücadelemizin yapı taşıdır. Bu doğrultuda; öğrenciler, eğitimciler, anne-babalar, gençler, bağımlılık açısından riskli gruplar başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini kapsayan yaygın eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Bunların yanı sıra, sahada görev yapan kamu personeline de düzenli ve sistematik eğitimler vererek kurumsal kapasitenin güçlenmesini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'SANAL OYUN VE KUMARI KAPSAYAN ÇALIŞMALAR'

Bağımlılıklar arasında belirgin bir geçirgenlik söz konusu olduğu için hiçbir bağımlılık türünü diğerine kıyasla daha masum ya da kabul edilebilir görmenin mümkün olmadığını söyleyen Yılmaz, "Bunun en çarpıcı örneklerinden biri, oyun bağımlılığı nedeniyle azalan aile içi iletişimin; gençleri tütün ürünü, alkol ve uyuşturucu madde kullanımına ilişkin risklere karşı açık hale getirmesidir. Nitekim bilimsel çalışmalar, özellikle tütün ürünlerinin çoğu zaman diğer bağımlılık türleri için bir başlangıç zemini oluşturduğunu da ortaya koymaktadır. Bu gerçeklikten hareketle, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulumuz; tütün, alkol, uyuşturucu gibi madde bağımlılıklarının yanı sıra, dijitalleşmenin etkisiyle giderek yaygınlaşan sanal oyun ve kumar gibi davranışsal bağımlılıkları da kapsayan geniş ve dinamik bir çerçevede çalışmalarını sürdürmektedir. Tüm bu alanlar, birbirleriyle etkileşim içinde olan çok boyutlu bir yapı arz ettiğinden, politikalarımız merkezi ve yerel düzeyde koordineli ve bütüncül bir bakış açısıyla ele alınmakta; bilimsel analizler ışığında, veri temelli ve sürdürülebilir müdahale modelleriyle izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Özellikle yerelde mülki amirlerimizin liderliğinde yürütülen çalışmaların, aileler, sivil toplum, üniversiteler, belediyeler gibi toplumsal taraflarla yönetişim modelleri ve yenilikçi projelerle ülkemizin her köşesinde aynı kararlılık ve hassasiyetle uygulanması kritik öneme sahiptir" dedi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından, kurulun yeniden yapılandırıldığı 2019 yılından bugüne yapılan toplantılar ile 105 kararın aldığını, bu kararların yüzde 93 gibi yüksek bir oranda hayata geçirildiğini ifade ederek, kalan yüzde 7'sine yönelik çalışmalarda ise önemli mesafeler alındığını söyledi.

'ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE FARKINDALIK EĞİTİMLERİ'

Yılmaz, İstanbul'da Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İşgücü Uyum Programı kapsamında, tedavi sonrası istihdama yönelik pilot rehabilitasyon modeli uygulandığını, bu modeli ülke geneline yaygınlaştırmayı hedeflediklerini kaydetti. Yılmaz, "Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı ile öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize farkındalık eğitimleri verirken, risk altındaki çocuklara yönelik Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı ile erken müdahale sistemi uygulamaktadır. Risk temelli araştırmalarla öğrencilerin bağımlılık riskleri önceden belirlenmektedir. Bu sayede koruyucu, önleyici ve müdahale edici hizmetleri sistematik olarak uyguluyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı, bağımlılıkla mücadelede farkındalık, gönüllülük ve savunuculuk faaliyetleriyle gençlerin sürece aktif katılımını sağlamaktadır. Bağımlılık yapıcı maddelere yönelik tutum, bilgi ve risk algılarını ölçmek amacıyla kapsamlı bir saha araştırması çalışması başlatmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ülke genelindeki aile eğitim programlarıyla koruyucu ve önleyici bilgilendirme çalışmalarını sürdürmektedir. Tedavi sonrası bireylerin sosyal uyumunu destekleyen bakanlık, riskli gruplara yönelik erken tespit, psikososyal destek ve güçlendirme hizmetleri yürütmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin geri ödeme kapsamını genişleterek, iyileşen bireylerin iş gücüne katılımını ve istihdamını desteklemektedir. RTÜK, bağımlılıkla mücadele kamu spotlarının yayınlanmasını sağlarken, zararlı alışkanlıkları özendiren medya içeriklerine cezai müeyyideler uygulamaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile BTK, güvenli internet paketlerini sunmakta ve yasa dışı bahis/kumarla mücadelede etkin rol oynamaktadır. Her kurumun kendi alanında yürüttüğü çalışmalar, birbirini destekleyerek daha güçlü bir etki oluşturmaktadır. Çocuk ve gençler başta olmak üzere toplumumuzun bağımlılıktan korunmasına yönelik adımları kararlılıkla atıyoruz, atmaya devam edeceğiz. Bu noktada, elde edilen birikimin somut kararlarla güçlendirilmesi önem taşımaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Güncel, Son Dakika

