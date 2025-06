Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "Bir ihtiyaç varsa bu ihtiyaca insanların ulaşması çok önemli. Bu noktada Yeşilayın her bir üyesine çok büyük vazife düşüyor. Hepimiz, çok mukaddes bir iş yapıyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi (bağımlılıktan) kurtarmak noktasında yaptığımız iş çok önemli." dedi.

Bir dizi ziyaret için kente gelen Dinç, ilk olarak Zonguldak Yeşilay Şubesini ziyaret etti. Burada çalışmalarla ilgili bilgi alan Dinç, daha sonra Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) ziyarette bulundu.

Dinç, yaptığı konuşmada, vatandaşların Yeşilaydan beklentisinin olduğunu ve bunu karşılamak için çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

"Bağımlılık endüstrisi"nin çok büyük azimle çalıştığını belirten Dinç, her mahalleye, her sokağa girdiklerini ifade etti.

Dinç, kendilerinin de aynı azimle her mahalleye ve sokağa girmeleri gerektiğini anlatarak, "Kararlılığımızın olması, enerjimizi artırmamız lazım." dedi.

Yeşilayda harikulade imkan olduğunu dile getiren Dinç, şöyle devam etti:

"Bir ihtiyaç varsa bu ihtiyaca insanların ulaşması çok önemli. Bu noktada Yeşilayın her bir üyesine çok büyük vazife düşüyor. Hepimiz, çok mukaddes bir iş yapıyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi kurtarmak noktasında yaptığımız iş çok önemli. Bir insanın başına gelebilecek en kötü şey bağımlılık. Bağımlı olan insan, düşmanını içine yerleştirmiş demektir. O düşman, onu içinden her türlü yer. Sağlığını, ilişkilerini, zihnini, işini bozar. Hayatının her alanına zarar verir."

Dinç, çalışma prensiplerine değinerek, "Yeşilay olarak yüzde 100 şuna inanarak çalışıyoruz: Bizim için vatan toprağını savunmak neyse bu vatanın topraklarındaki çocukları, gençleri savunmak da odur. Bu vazifeye layık olmak için çok çalışmamız lazım." diye konuştu.

Daha sonra Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret eden Dinç, Yeşilayın çalışmaları konusunda bilgi verdi.