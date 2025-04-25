Bağımlılıkla Mücadele: Yusuf Yazılı'nın Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bağımlılıkla Mücadele: Yusuf Yazılı'nın Hikayesi

Bağımlılıkla Mücadele: Yusuf Yazılı\'nın Hikayesi

Sigara bağımlılığını yenen Yusuf Yazılı, Yeşilay'da başkalarına destek oluyor.

25.04.2025 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de sigara bağımlılığından kurtulan devlet memuru Yusuf Yazılı, kentte Yeşilay Şubesi yönetiminde görev alarak başkalarının da bağımlılıklarından kurtulabilmesi için mücadele veriyor.

Defterdarlıkta çalışan 55 yaşındaki Yazılı, 10 yıl boyunca günde bir paketten fazla kullandığı sigarayı ailesinin telkini ve daha sağlıklı hayat sürebilmek amacıyla bıraktı.

Yeşilay Nevşehir Şubesinin yönetimine 4 yıl önce giren Yazılı, insanların sigara başta olmak üzere çeşitli bağımlılıklardan kurtulabilmeleri için çalışma yürütüyor.

Şubeye başvuran bağımlı bireylerle yakından ilgilenen Yazılı, sigara, alkol, uyuşturucu ve dijital bağımlılık konularında bilgiler veriyor.

Yazılı, AA muhabirine, uzun yıllar içtiği sigaranın günlük yaşamında olumsuzluklara neden olduğunu, bağımlılıktan kurtulmak için çaba harcadığını belirtti.

Sigarayı kullandığı dönemlerde hayat kalitesinin azaldığını da fark ettiğini anlatan Yazılı, şöyle konuştu:

"Sigara içerken ilk zamanlar çok farkına varmıyorsunuz fakat yavaş yavaş sağlığınız bozulmaya başlıyor. Nefes almakta zorluk çekiyorsunuz, yürürken çabuk yoruluyorsunuz, ağzınızın tadı bozuluyor. Adeta hayatın tadı kaçıyor. 10 santimetrelik bir çubuğa bağımlı hale geliyorsunuz. O sizi esir alıyor ne zaman isterse sizi istediği yere götürüyor. Gecenin bir vakti uyandırıyor sigara bittiyse şehrin en ücra yerine götürüp aldırıyor. Keyif veriyor gibi görünüyor ama aslında bize eziyet ediyor. Küçük kızım 'baba sigara içmesen olur mu?' dedi. Doğru, neden içiyorum bunu dedim. Bu başlangıç oldu."

Tedavi gören hastaların durumlarını görmek motivasyon kaynağı oldu

Yazılı, geçmişte her yerde rahatça içebildiği tütünün kamusal alanlarda ve kapalı ortamlarda yasaklanmasının bağımlılıktan kurtulma sürecine destek sunduğunu söyledi.

KOAH hastalığı nedeniyle tedavi gören babasına hastanede refakat ederken sigaranın zararlarını daha açık gördüğünü ve bu maddeden kurtulabilmek için iradesini ortaya koyduğunu dile getiren Yazılı, "Babam KOAH hastasıydı. Sigaranın ömrü nasıl kısalttığını gördüm. Babamın yattığı polikliniklerde sigaraya bağlı akciğer ve kanser hastalarını gördüm. Bu hastalar yaşıyor gibi görünüyordu ama yaşamıyorlardı aslında. Damarları sürekli kan ve serum almaktan dolayı mosmor olurdu. Onların çektikleri çileleri görmem beni bir daha sigaraya yönlendirmedi. Bu bana motivasyon oldu." dedi.

Sigarayı bıraktıktan sonra daha rahat nefes ve koku alabildiğini, sağlığında hızla iyileşmeler olduğunu anlatan Yazılı, bağımlılıkları bulunan diğer insanların da daha iyi bir hayat sürebilmelerine yardımcı olabilmek için Yeşilay saflarına katıldığını belirtti.

"İnsanlara tavsiyede bulunup sigaranın kötülüklerini anlatıyorum"

Yeşilay'ın çalışmalarına katılarak topluma fayda sunmayı amaçladığını ve bugüne kadar bine yakın kişiyle yüz yüze görüştüğünü, bunlardan bazılarının bağımlılıktan kurtulduğunu anlatan Yazılı, "İnsanlara tavsiyede bulunup sigaranın kötülüklerini anlatıyorum. Şayet kendi başlarına bırakamıyorlarsa Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden destek alabileceklerini ve bağımlılıktan kurtulma yöntemlerini söylüyorum. Bu konuda başarılı olduğuma inanıyorum. Sağlık Bakanlığı ve Yeşilay bu konuda yoğun çaba sarf ediyor." ifadelerini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Devlet Memuru, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağımlılıkla Mücadele: Yusuf Yazılı'nın Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya kendi kripto para borsasını kuruyor Rusya kendi kripto para borsasını kuruyor
Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye’ye getirildi Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye'ye getirildi
Herkes İstanbul’daki depremi konuşurken asıl tehlikeli bölgeyi açıkladı Herkes İstanbul'daki depremi konuşurken asıl tehlikeli bölgeyi açıkladı
Takipçilerine bir kaç haftalık ömrü kaldığını söyleyen fenomen hayatını kaybetti Takipçilerine bir kaç haftalık ömrü kaldığını söyleyen fenomen hayatını kaybetti
Ekvadorlu futbolcunun eşi ve çocuğu silahlı grup tarafından kaçırıldı Ekvadorlu futbolcunun eşi ve çocuğu silahlı grup tarafından kaçırıldı
’’Çocuk Yıldız’’ olarak ünlenmişti Sophie Nyweide hayatını kaybetti ''Çocuk Yıldız'' olarak ünlenmişti! Sophie Nyweide hayatını kaybetti
Galatasaray’ın çuvalla paraya sattığı futbolcu zarar fiyata satılıyor Galatasaray'ın çuvalla paraya sattığı futbolcu zarar fiyata satılıyor
Trabzonspor-Göztepe maçına saatler kala yıldız futbolcudan kötü haber Trabzonspor-Göztepe maçına saatler kala yıldız futbolcudan kötü haber
Bakan Uraloğlu, depremde çuvallayan GSM operatörleriyle görüştü Bakan Uraloğlu, depremde çuvallayan GSM operatörleriyle görüştü
MHP’den çok konuşulacak kanun teklifi MHP'den çok konuşulacak kanun teklifi
Süper Lig ekibinin son şansı Beşiktaş’ı yenemezlerse küme düşecekler Süper Lig ekibinin son şansı! Beşiktaş'ı yenemezlerse küme düşecekler

12:20 Rusya’nın kalbinde patlama Üst düzey yetkili hayatını kaybetti Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti
11:57 İmamoğlu, soruşturmadaki 4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı Görüntülerde bomba bir detay var İmamoğlu, soruşturmadaki 4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı? Görüntülerde bomba bir detay var
11:14 Beynine pıhtı atan adam Türkçe’yi unutup Danca iletişim kurmaya başladı Beynine pıhtı atan adam Türkçe'yi unutup Danca iletişim kurmaya başladı
10:33 Deprem sonrası toplanan kriz masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken talimat Deprem sonrası toplanan kriz masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken talimat
10:25 Kütahya’da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha
17:46 İOKBS ertelendi mi 2025 bursluluk sınavına ilişkin MEB’den açıklama İOKBS ertelendi mi? 2025 bursluluk sınavına ilişkin MEB'den açıklama
17:26 Kenan Yıldız Premier Lig devine hayırlı olsun Kenan Yıldız Premier Lig devine hayırlı olsun
17:16 Göztepeli Romulo için dünya devi devreye girdi Göztepeli Romulo için dünya devi devreye girdi
17:15 Ahmet Ercan 6.2’den sonra büyük İstanbul depremi için tarih verdi Ahmet Ercan 6.2'den sonra büyük İstanbul depremi için tarih verdi
17:11 30 Nisan’a kadar sürecek THY’den yeni tavan fiyat kararı 30 Nisan'a kadar sürecek! THY'den yeni tavan fiyat kararı
17:05 Tam takım otobüsüne biniyordu Taraftarların yüzüne baka baka istifa etti Tam takım otobüsüne biniyordu! Taraftarların yüzüne baka baka istifa etti
16:52 35 yıllık tartışma sona erdi Giresun ve Gümüşhane arasında sınırlar değişti 35 yıllık tartışma sona erdi! Giresun ve Gümüşhane arasında sınırlar değişti
16:44 Pompalı tüfekli dehşetinde kocanın savunması kan dondurdu Pompalı tüfekli dehşetinde kocanın savunması kan dondurdu
16:40 Trabzonspor’dan tarihi adım Türkiye’de bunu başaran tek kulüp olacaklar Trabzonspor'dan tarihi adım! Türkiye'de bunu başaran tek kulüp olacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 13:24:06. #7.11#
SON DAKİKA: Bağımlılıkla Mücadele: Yusuf Yazılı'nın Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.