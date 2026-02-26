Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Bağımlılıkla Mücadelede Kararlılıkla Çalışmaya Devam Edeceğiz" - Son Dakika
Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Bağımlılıkla Mücadelede Kararlılıkla Çalışmaya Devam Edeceğiz"

26.02.2026 16:02  Güncelleme: 17:21
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, bağımlılıkla mücadelenin sosyal, eğitim ve sağlık boyutlarıyla ele alınması gerektiğini söyleyerek, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde kararlı bir şekilde çalışacaklarını belirtti.

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, bağımlılıkla mücadelenin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini belirterek, "Kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte, bağımlılıkla mücadelede kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Balcıoğlu, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan'ın öncülüğünde ilçede görev yapan kurum yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda bağımlılıkla mücadelenin yalnızca güvenlik ve sağlık boyutuyla değil; eğitim, sosyal destek, farkındalık ve önleyici çalışmalarla bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini değerlendirdiklerini kaydeden Balcıoğlu, "Silivri'mizde sağlıklı, bilinçli ve güvenli bir toplum yapısını güçlendirmek amacıyla; kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte, bağımlılıkla mücadelede kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

