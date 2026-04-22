Bodrum Belediyesi'nden Bitez'de "Bağımlılıkta Aile Yapısı ve Roller" Semineri

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.04.2026 13:33  Güncelleme: 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediyesi, Bitez Kadın Yaşam Merkezi'nde 'Bağımlılıkta Aile Yapısı ve Roller' konulu interaktif bir seminer düzenledi. Psikolog Nermin Wood, bağımlı aile yapısı ve sağlıklı iletişim konularında katılımcılarla deneyim paylaşımında bulundu.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Bitez Kadın Yaşam Merkezi'nde "Bağımlılıkta Aile Yapısı ve Roller" konulu interaktif bir seminer düzenlendi.

Kadın ve Aile Hizmetleri'nin atölye çalışmaları kapsamında Bitez'de gerçekleştirilen seminere Bodrum Belediyesi Bitez Kadın Mahalle Meclisi Üyeleri, Bitez Kadın Yaşam Merkezi kursiyerleri ve vatandaşlar katıldı. Bodrum Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü K. Gözde Çakıroğlu ve müdürlük personeli de hazır bulundu.

ABD Saint Leo Üniversitesi Psikoloji Majör ve Kriminal Adalet Minör mezunu, Rutgers Üniversitesi Alkol ve Madde Çalışmaları ve Kimyasal Bağımlılık Uzmanı Psikolog-Davranış ve Bağımlılık Terapisti Nermin Wood tarafından gönüllü olarak verilen seminerde; bağımlı aile yapısında bireylerin ve çocukların üstlendiği rollere dikkat çekildi. Bu rollerin çoğunlukla farkında olunmadan bağımlılığı sürdüren bir yapıya dönüşebildiğini ifade eden Wood, konunun çok boyutlu ele alınmasının önemini vurguladı. Wood, sadece teorik bilgi aktarmaktan ziyade katılımcıların deneyimlerinden faydalanılan, etkileşimli bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Karşılıklı paylaşımlarla ilerleyen eğitimde; artan akran zorbalığı, ailelerin çocuklara yaklaşımı ve sağlıklı iletişim kurmanın temel unsurları ele alındı. "Çocuklarımızla arkadaş mıyız, yoksa ebeveyn miyiz" sorusu üzerinden aile içi sınırlar değerlendirilirken, doğru bir disiplin anlayışının çocukların kendilerini daha güvende hissetmelerine sağladığı katkı dünyadan örneklerle anlatıldı.

Alkol ve madde bağımlılığının yalnızca bir irade meselesi olmadığına değinilerek, iyileşme sürecinde içsel farkındalığın ve Adsız Alkolikler (AA) gibi kendi kendine yardım gruplarının önemi aktarıldı.

Seminerde katılımcılar da kendi deneyimlerini ve düşüncelerini paylaşarak etkinliğe aktif olarak katkı sundu. Etkinlik, soru cevap bölümüyle sona erdi.

Seminerin ardından Çakıroğlu, kadınlara yönelik bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarının süreceğini belirterek, katkıları için Wood'a teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Bodrum, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakmayın 46 yaşında olduğuna Ronaldinho tek hareketiyle Brezilyalı fenomeni madara etti Bakmayın 46 yaşında olduğuna! Ronaldinho tek hareketiyle Brezilyalı fenomeni madara etti
İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetleri aracıyla kokain kolilerinin sevkiyatı kamerada İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetleri aracıyla kokain kolilerinin sevkiyatı kamerada
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel’e tutuklama talebi Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı
Galatasaray maçına yetişecek mi Asensio ile ilgili yeni gelişme Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme

14:08
İbrahim Tatlıses’ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
14:00
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
13:58
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır İşte son anketin sonuçları
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır? İşte son anketin sonuçları
13:46
Genç kızın, esnafa gösterdiği tepki olay oldu: Ahlaktan, namustan...
Genç kızın, esnafa gösterdiği tepki olay oldu: Ahlaktan, namustan...
13:04
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
12:33
İran’la savaş pahalıya patladı ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 14:23:27. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.