(TBMM) - Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker, son dönemde art arda yaşanan ve son bir yılda 30 askerin şehit olduğu askeri hava aracı kazalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Beker, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği 29 soruluk önergede, kaza kırım raporlarının neden kamuoyuyla paylaşılmadığını ve pilot eğitiminde hala 1956 tasarımı helikopterlerin neden kullanıldığını sordu.

Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker, 24 Kasım 2026'da Eskişehir'de eğitim uçuşu yapan bir AS-532 helikopterinin düşmesi sonucu 5 askerin şehit olduğunu ve bu kazanın, 12 Kasım'da Malatya'da 4 askerin şehit olduğu S-70 helikopter kazasından yalnızca on iki gün sonra yaşandığını hatırlattı.

"KAZALAR MÜNFERİT OLAY OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ"

TBMM Başkanlığı'na verdiği önergesinde Beker, kazaların ardından Bakanlıkça yapılan açıklamalarda çoğunlukla "henüz belirlenemeyen bir sebeple" ifadesinin kullanıldığını belirtti. Beker, kaza sebebine yönelik inceleme sonuçlarının ve alınan önlemlerin ise kamuoyuyla paylaşılmadığına dikkat çekti.

Kazaların son dönemde belirgin biçimde sıklaştığını vurgulayan Beker, kazaların münferit olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek şöyle dedi:

"Basına yansıyan bilgiler ve Bakanlık açıklamalarına göre, 2018'den bu yana TSK'ya ait ya da Türk personelin görev yaptığı hava araçlarında en az 12 kaza kırım yaşandı. Bu kazalarda 57 asker ile 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu. Kazaların 11'i helikopterlerde meydana geldi ve helikopter kazalarında 37 asker hayatını kaybetti.

2018-2024 arasındaki yedi yılda beş ölümlü helikopter kazası yaşandı. Yalnızca 2026'da ise üç ölümlü helikopter kazasında 10 asker ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu. Kasım 2025'ten bu yana ise nakliye uçağı kazası dahil beş ayrı kazada 30 asker şehit oldu."

70 YILLIK HELİKOPTERLERLE PİLOT EĞİTİMİ

Aralık 2024'te Isparta'da iki eğitim helikopterinin havada temas ettiğini, Bakanlığın bu kazanın ardından helikopterin yaşı ya da bakımıyla bir ilgisi bulunmadığını açıkladığını hatırlatan Beker, kazaya karışan helikopterlerden birinin ilk uçuşunu 1956'da yapmış UH-1 tipi olduğunu belirtti.

MSB Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün Ocak 2019'da bir bilgi edinme başvurusuna verdiği yanıta göre, temel pilot eğitiminde kullanılan 154 UH-1 ve AB-205 helikopterine ait 95 kaza kaydı bulunuyor. Bunlardan 34'ü, onarım bedeli helikopter fiyatının yüzde 75'ini aştığı için kayıttan düşüldü. 2015'te başlayan envanterden çıkarma sürecinin ise ancak 2032'de tamamlanması öngörülüyor.

Beker, soru önergesinde kaza geçmişi ağır olan ve yarım asırlık bir tasarıma dayanan bu tip helikopterlerin hala eğitim uçuşlarında kullanılmasının gerekçesini sordu.

"PİLOTLARIMIZIN VE TEKNİSYENLERİMİZİN CAN GÜVENLİĞİ EN TEMEL SORUMLULUĞUMUZDUR"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ankara Milletvekili Adnan Beker şu ifadeleri kullandı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki hava araçlarında, başta helikopterler olmak üzere, art arda yaşanan kaza kırımlar milletimizin yüreğinde derin yaralar açmaktadır. Kazaların bu denli sıklaşması ve son kazaların akşam ve gece saatlerindeki eğitim uçuşlarında meydana gelmesi, filo yaşı, bakım kapasitesi, yedek parça tedariki, uçuş eğitimi ve uçuş emniyeti sistemlerinin bütüncül biçimde ele alınmasını zorunlu kılmaktadır.

Görev yapan kahraman pilotlarımız ve teknisyenlerimizin can güvenliğinin sağlanması en temel sorumluluğumuzdur. Kazaların gerçek sebepleri ortaya konulmalı, sorumluluklar belirlenmeli ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirler gecikmeden alınmalıdır."