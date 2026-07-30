Bağış İddiası: Haluk Levent ve Hüseyin Başaran'ın Dava Süreci - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bağış İddiası: Haluk Levent ve Hüseyin Başaran'ın Dava Süreci

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hüseyin Başaran, Haluk Levent'in taşınmaz alımında fonlar üzerinden ödeme yapacağını iddia etti.

"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Hüseyin Başaran, şüpheli Haluk Levent'in kendisinden vadeli olarak çok sayıda taşınmaz satın aldığını ve ödemelerin fonlardan karşılanacağını söylediğini, toplam satış bedelinin 2 milyar 298 milyon lira olmasına rağmen 151 milyon lira ödeme aldığını iddia etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarından gözaltına alınan Başaran, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde verdiği ifadede, herhangi bir suç örgütüne üye olmadığını, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini söyledi.

Şüpheli Haluk Levent ile yaklaşık 4 yıl önce Trabzon'da bir otelde tanıştıklarını belirten Başaran, Levent'le bu yılın şubat ayında ise Göktürk'teki bir balıkçıda karşılaştıklarını dile getirdi.

Levent'in aynı ay içinde Göktürk'teki inşaatına geldiğini, daireleri gezdikten sonra fiyat sorduğunu, daha sonra deprem bölgesinde yaptığı yardımlardan söz ettiğini aktaran Başaran, Levent'in kendisine ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'in yardım fonlarından bahsettiğini, BM Genel Sekreter Yardımcısı ile çekilmiş fotoğraflarını gösterdiğini ifade etti.

Levent'in bu kişilerin kendisine çok güvendiğini söylediğini, çeşitli zamanlarda deprem bölgesi için fon gönderdiğini anlattığını ve bu çalışmalara ilişkin videoları izlettirdiğini dile getiren Başaran, bunları görünce Levent'i ciddiye aldığını kaydetti.

Hüseyin Başaran ifadesinde, "Bu fonlardaki paraların 6-9 ay gibi çeşitli zamanlarda gelebildiğini ama fonlardaki paranın gelebilmesi için taşınmazların kendisine ait barter havuzunda toplanması gerektiğini söyledi daha sonraki yaptıracağı yardımların da bu barter havuzundan karşılanacağını söyledi." şeklinde beyanda bulundu.

Bu sistemle herhangi bir ilgisinin olmadığını iddia eden Başaran, Levent'in kullandığı sistemin bu olduğunu kendisine anlattığını söyledi.

Başaran, Haluk Levent'in öncelikle kendisinden taşınmaz satın almak istediğini, bu taşınmazlar üzerinden fon sağlayacağını ve fonların 4-5 ay sonra geleceğini, ödemeyi vadeli yapacağını söylediğini anlattı.

Levent'in satın almak istediği taşınmazların zaten satışa sunulmuş taşınmazlar olduğunu belirten Başaran, yalnızca duyduğu güven nedeniyle ödemelerin vadeli yapılmasını kabul ettiğini öne sürdü.

Başaran, Levent'in bir süre sonra yine aynı satış ofisine, asistanı olduğunu söylediği Yeliz Kaya ile geldiğini, 3 Şubat'ta düzenlenen protokolle toplam 602 milyon lira karşılığında 4 taşınmazın Kaya'ya devredilmesinin kararlaştırıldığını, Levent'in bu işlemin nedenini ise yurt dışından gelecek fonların yetkilisinin Kaya olması şeklinde açıkladığını belirtti.

Senetlerin vadesinin günü gelmeden Kaya'nın hesabından ilk ödemenin küçük bir kısmının erken yapıldığını, bu ödemenin erken yapılmış olmasının kendisinde güven oluşturduğunu dile getiren Başaran, Levent'in evine ve iş yerine hemen hemen her gün gelmeye devam ettiğini, bir keresinde kızını da yanında getirdiğini söyledi.

Başaran, "Haluk Levent, yine Hatay'da bulunan bir okul resmi getirerek bu okulun tamamlandığını söyledi. 'Buna rahmetli kızınızın adını verelim abi.' dedi. Ayrıca ramazan çadırı yaptırdığını ve yine üzerine kızımın adını yazdığını gösterir bir fotoğraf gösterdi. Tüm bunları kızıma olan hassasiyetimden dolayı yaptığını ve kendisine güvenmeye devam etmemi sağlamaya çalıştığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"2 milyar 298 milyon 985 bin 908 lira bedelli satış karşılığında sadece 151 milyon 680 bin lira aldım"

Başaran, ifadesinde kendisine "Tarafınızdan 60 milyon dolar olarak beyan edilen taşınmaz dairenin ekspertiz değerinin 24 milyon 800 bin dolar değerinde olduğu belirtilmiştir. Beyanınızdaki değerle diğer beyan edilen değer arasında yüksek miktarda fark olması hakkında ifadenizi veriniz." denilmesi üzerine şunları kaydetti:

"Haluk Levent, yine ofisime gelerek başka taşınmazlar da almak istediğini, bunların da yine vadeli olmasını istediğini, fonlardan gelecek parayla ödeyeceğini söyledi. 2026 şubat ayından itibaren nisan sonuna kadar 22 taşınmaz satışı yaptık. Bu taşınmazların tamamı Yeliz Kaya isimli kişiye devredildi. Toplamda 2 milyar 298 milyon 985 bin 908 lira bedelle satış yapıldı ancak karşılığında sadece 4 ayrı işlemde 151 milyon 680 bin lira aldım. Tüm protokoller tarafımda mevcuttur, 20 sayfadan oluşan belgeler ek olarak sunulmuştur. Yeliz Kaya'ya devredilen taşınmazların bedelleri rayiçlere uygundur, hepsi incelenebilir. Banka ekspertizlerinde her zaman için rayiçten daha düşük bedeller çıkar bunların dikkate alınmaması gerekir. Hatta Başaran Trabzon Çimento'ya ait fındık fabrikasına normalde 12 milyon dolar istenilirken 7 milyon dolara Yeliz Kaya'ya devrettik."

Son satışla birlikte ödemelerin günü yaklaştıkça Levent'in kendisini oyalamaya başladığını, Levent ile iletişim kurmaya çalıştığını ancak telefonlarına çıkmamaya başladığını belirten Başaran, irtibat kurduğunda ise Levent'in ABD'de olduğunu, fon yetkilileriyle toplantı yaptığını, daha sonra da mide kanseri olduğunu söylediğini dile getirdi.

Başaran, "Sonuç olarak ben de artık şüphelenmeye ve durumu araştırmaya başladım. Araştırmalarım sonucunda tapu kayıtlarını incelediğimizde, Yeliz Kaya'nın taşınmazları 1-2 gün içerisinde Ankara'daki Esin Önder Çağlayan isimli kişiye veya bu kişinin sahibi olduğu Kanat Savunma ve Globus Savunma'ya devrettiğini, daha sonra bu kişiler tarafından yüksek miktarlarda kredi başvuruları yapıldığını ve tüm taşınmazlara ipotek konulduğunu gördük." diye konuştu.

Çağlayan'ı tanımadığını, 3 ödemenin Kaya'dan, 1 ödemenin ise Çağlayan'ın sahibi olduğu Globus Savunma şirketinden "Yeliz Kaya adına daire satış bedeli işlem" açıklamasıyla yapıldığını belirten Başaran, bu durumun söz konusu 3 kişinin birlikte hareket ettiğini gösterdiğini aktardı.

Ahbap Derneğine hiç bağışta bulunmadığını, Kahramanmaraş merkezli depremlerin olduğu dönemde, kendi şirketinden resmi kanallar üzerinden şahsi yardımlarda bulunduğunu ifade eden Başaran, "Taşınmazlara dair tüm işlemler hakkında savcılığa şikayette bulundum ayrıca tedbir talepli hukuk davası açtım ve bu tedbirler tapulara konuldu. Ben çok uzun yıllardır bu işi yapmaktayım, sadece taşınmaz satışı gerçekleştirdim ve paramı da alamadım bu konuda mağdur edilen de benim." dedi

Kaynak: AA

Hüseyin Başaran, Haluk Levent, Gözaltı, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağış İddiası: Haluk Levent ve Hüseyin Başaran'ın Dava Süreci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya’da Kumamoto eyaletini vuran deprem sonrası AVM’de patlama: 3 ölü Japonya'da Kumamoto eyaletini vuran deprem sonrası AVM'de patlama: 3 ölü
90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti 90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti
Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü
Malazgirt’in 955 yıllık gizemi çözülüyor: İl kez gün yüzüne çıkarıldı Malazgirt'in 955 yıllık gizemi çözülüyor: İl kez gün yüzüne çıkarıldı
Siyasi ayıbın böylesi: CHP’den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar Siyasi ayıbın böylesi: CHP'den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar
İran, Trump’ı çileden çıkardı: Onların canına okuyacağız İran, Trump'ı çileden çıkardı: Onların canına okuyacağız

14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
14:31
Raflardan toplatılan ünlü Türk maden suyu markasından açıklama var
Raflardan toplatılan ünlü Türk maden suyu markasından açıklama var
14:06
Erdal Beşikçioğlu’nu zora sokacak dosya Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
13:29
CHP’deki “paralı figüran“ iddialarının ardından Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı
CHP'deki "paralı figüran" iddialarının ardından Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı
13:19
Tuncay Sonel’in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey
Tuncay Sonel'in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey?
12:29
9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı mesajı: Duman gördüğünüzde 112’yi arayın
9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı mesajı: Duman gördüğünüzde 112'yi arayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 14:46:25. #7.12#
SON DAKİKA: Bağış İddiası: Haluk Levent ve Hüseyin Başaran'ın Dava Süreci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.