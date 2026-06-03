Bağış Kumbarasını Çalan Şahıs Suçüstü Yakalandı

KÜTAHYA'da Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Metehan Selvi'nin (5) tedavisi için sokakta kurulan stanttaki bağış paralarını çalmaya kalkışan Murat K. (38), mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Gazikemal Mahallesi Pekmez Pazarı Caddesi'ndeki Belediye İş Hanı'nın önünde meydana geldi. DMD hastası Metehan Selvi'nin tedavisine destek amacıyla sokağa kurulan stanttaki yardım kumbarasının menteşesini kıran Murat K., içerisindeki paraları almaya çalıştığı sırada bölgede devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri tarafından fark edildi. Suçüstü yakalanan M.K., gözaltına alındı. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Murat K., işlemleri için emniyete götürüldü. Yardım kumbarasında hasar oluşurken, içerisindeki bağış paraları muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.