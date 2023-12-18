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Bağışıklık sistemi vitamin ve minerallerle gereğinden fazla uyarılmamalı - Son Dakika
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Bağışıklık sistemi vitamin ve minerallerle gereğinden fazla uyarılmamalı

Altınbaş Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, bağışıklık sisteminin vitamin ve minerallerle gereğinden fazla uyarılmasının diyabet, sarkoidoz, troid ve sedef gibi otoimmün hastalıklara yol açabileceğini belirtti.

Bağışıklık sistemi vitamin ve minerallerle gereğinden fazla uyarılmamalı
18.12.2023 - 10:41,  Güncelleme: 10:46
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Altınbaş Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, bağışıklık sisteminin vitamin ve minerallerle gereğinden fazla uyarılmasının diyabet, sarkoidoz, troid ve sedef gibi otoimmün hastalıklara yol açabileceğini belirtti.

Altınbaş Üniversitesi açıklamasına göre, bağışıklık sistemi, vücudun hastalıklarla mücadele etmesindeki en önemli kalkan. Bu kalkanı güçlendirmek için özellikle kış aylarında vitamin ve mineral kullanımları artıyor. Vitamin ve minerallerin yararlı ve gerekli olup olmadığı, ne kadar kullanılması gerektiği birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınbaş Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Havaların soğumasına bağlı olarak göğüs hastalıklarında da artış gözlenmediklerini aktaran Özkaya, hastaların en çok hangi vitaminleri kullanabileceklerini sorduklarını vurguladı.

Özkaya, bağışıklık sisteminin bir açma ve kapama sistemi olduğunu belirterek, "Bu sistem, vitamin ve minerallerle gereğinden fazla uyarılması halinde diyabet, sarkoidoz, troid ve sedef gibi otoimmün dediğimiz hastalıklara yol açabilir." ifade etti.

Prof. Dr. Özkaya, doğru doz kullanım için hekim tavsiyesi alınması gerektiğine ve sisteminin çalışma esaslarının önemine değindi.

Gereksiz vitamin kullanımının Kovid-19 salgınıyla arttığına işaret eden Özkaya, "Bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırmasıyla otoimmün hastalıklar ortaya çıkar. Buna gereğinden fazla kullanılan vitamin ve minerallar neden olur. Romatizmal ve bağ dokusu hastalıkları, diyabet, sarkoidoz, troid, sedef, vaskülit gibi damarlarımızı tutan ve ölümle sonuçlanabilen birçok hastalık, bu aşırı uyarılmış bağışıklık sistemi sonucudur." değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Şevket Özkaya, yalnızca yeterli beslenemeyen küçük çocukların, son yıllarda sayıları hızla artan katı vejetaryenlerin, menopoz sonrası kadınlarla doktorunun önerisi olması şartıyla gebe kadınların, ağır hastalıkları olanların, bağırsaklardan emilim ve sindirim problemi olan hastaların ek vitamin ve mineral kullanabileceği, bunlar dışında sağlıklı ve yeterli beslenen vatandaşların ek vitamin ve mineral almalarına gerek olmadığı görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA
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